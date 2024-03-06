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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:31

Закроется доступ в гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге

Владельцы гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге придумали защиту от вандалов

6 марта 2024, 06:31
Фото: 1MI

Закроется доступ в гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге

Хозяева гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге на Уралмаше приняли решение закрыть для всех доступ из-за вандалов.

Известно, что периодически в гостиницу проникают неизвестные. Они забираются через проем, который расположен на первом этаже. В связи с этим компания «Гранд-Мадрид», арендующая гостиницу, приняла решение закрыть для всех доступ, чтобы защититься от вандалов, пишет Е1.

По словам представителей компании, к отелю уже направили специалистов, которые перекроют возможность проникновения внутрь здания. Известно, что осенью 2023 года компания взяла гостиницу в аренду на 49 лет.

Напомним, в Екатеринбурге закроется детский летний лагерь в связи с проведением капитального ремонта.

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