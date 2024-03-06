Владельцы гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге придумали защиту от вандалов

Известно, что периодически в гостиницу проникают неизвестные. Они забираются через проем, который расположен на первом этаже. В связи с этим компания «Гранд-Мадрид», арендующая гостиницу, приняла решение закрыть для всех доступ, чтобы защититься от вандалов, пишет Е1.