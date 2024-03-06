Владельцы гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге придумали защиту от вандалов

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Известно, что периодически в гостиницу проникают неизвестные. Они забираются через проем, который расположен на первом этаже. В связи с этим компания «Гранд-Мадрид», арендующая гостиницу, приняла решение закрыть для всех доступ, чтобы защититься от вандалов, пишет Е1.
По словам представителей компании, к отелю уже направили специалистов, которые перекроют возможность проникновения внутрь здания. Известно, что осенью 2023 года компания взяла гостиницу в аренду на 49 лет.
Напомним, в Екатеринбурге закроется детский летний лагерь в связи с проведением капитального ремонта.