Власти Свердловской области потратили на помощь участникам СВО больше миллиарда

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков. Эти выплаты были осуществлены в 2023 году. В 2024 году на эти же цели было потрачено более 100 миллионов.
Напомним, что за любое ранение военные СВО должны получать по 150 тысяч рублей. А если бойца признают инвалидом III группы из-за ранения, то выплата удваивается — это 300 тысяч рублей. Если солдат погиб, то его семье должны выплатить полтора миллиона.
Ранее сообщалось, что 14 семей из Нижнего Тагила получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. Такая помощь предполагает покупку жилья, строительство дома или погашение ипотеки.