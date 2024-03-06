Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Тагильчанка Анастасия рассказала о том, что некий водитель такси по имени Денис для поднятия настроения предложил пассажирам интересную игру по обмену подарками. От предыдущего пассажира девушке достались киндеры.
А мы решили, что в преддверии 8 марта оставим цветы, т. к. чаще всего на такси передвигаются девушки, — пишет Анастасия в паблике «Типичный тагильчанин».
Девушка в надежде, что водитель увидит пост об игре, поблагодарила водителя за хорошее настроение, подаренное на весь день.
В комментариях тагильчане рассказали, что кто-то из них тоже успел поучаствовать в этой игре. Одни поменяли пирожное на мандаринки, другие — деньги на духи. В целом люди оценили задумки и пожелали больше позитивных водителей и таких добрых новостей про них.