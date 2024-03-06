tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Пассажиры такси в Нижнем Тагиле обмениваются подарками

Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками

6 марта 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney

Пассажиры такси в Нижнем Тагиле обмениваются подарками

В Нижнем Тагиле пассажиры рассказали о водителе такси, который устроил пассажирам игру по обмену подарками. Тагильчане и гости города оставляют друг другу небольшие приятные сюрпризы.

Тагильчанка Анастасия рассказала о том, что некий водитель такси по имени Денис для поднятия настроения предложил пассажирам интересную игру по обмену подарками. От предыдущего пассажира девушке достались киндеры.

А мы решили, что в преддверии 8 марта оставим цветы, т. к. чаще всего на такси передвигаются девушки, — пишет Анастасия в паблике «Типичный тагильчанин».

Девушка в надежде, что водитель увидит пост об игре, поблагодарила водителя за хорошее настроение, подаренное на весь день.

В комментариях тагильчане рассказали, что кто-то из них тоже успел поучаствовать в этой игре. Одни поменяли пирожное на мандаринки, другие — деньги на духи. В целом люди оценили задумки и пожелали больше позитивных водителей и таких добрых новостей про них.

Читайте также:
Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»После бани сел в такси и пропал: в Екатеринбурге со 2 февраля ищут 38-летнего мужчинуИнспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Подарки#Такси#Игра#Сюрприз#Позитив#Екатеринбург#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой
Сегодня, 11:42
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23