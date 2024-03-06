Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками

В комментариях тагильчане рассказали, что кто-то из них тоже успел поучаствовать в этой игре. Одни поменяли пирожное на мандаринки, другие — деньги на духи. В целом люди оценили задумки и пожелали больше позитивных водителей и таких добрых новостей про них.