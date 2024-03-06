Воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Воспитанница тагильской спортивной школы «Уралец» Вероника Безденежных завоевала бронзовую награду на Первенстве УрФО среди спортсменов до 23 лет, об этом рассказали в образовательном учреждении.
Первенство среди юниоров до 23 лет проходило в Тюмени. Спортсменка, которая выступает в весовой категории до 48 килограммов, одержала победу в поединке за третье место.
Бронзовая медаль дает ей право представить Свердловскую область на Первенстве РФ в Красноярске. Кроме того, Вероника Безденежных уже на следующей неделе отправится в Казань, где примет участие в соревнованиях «Российский тур дзюдо» также в возрастной категории до 23 лет.
Ранее спортсменка из Нижнего Тагила стала бронзовым призером областных соревнований по настольному теннису.