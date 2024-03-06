tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Дзюдоистка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на первенстве УрФО

Воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо

6 марта 2024, 15:46
Фото: СШОР «Уралец»

Дзюдоистка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на первенстве УрФО

Вероника Безденежных из Нижнего Тагила получила право выступить на Первенстве России по дзюдо, которое пройдет в апреле.

Воспитанница тагильской спортивной школы «Уралец» Вероника Безденежных завоевала бронзовую награду на Первенстве УрФО среди спортсменов до 23 лет, об этом рассказали в образовательном учреждении.

Первенство среди юниоров до 23 лет проходило в Тюмени. Спортсменка, которая выступает в весовой категории до 48 килограммов, одержала победу в поединке за третье место.

Фото: СШОР «Уралец»

Бронзовая медаль дает ей право представить Свердловскую область на Первенстве РФ в Красноярске. Кроме того, Вероника Безденежных уже на следующей неделе отправится в Казань, где примет участие в соревнованиях «Российский тур дзюдо» также в возрастной категории до 23 лет.

Ранее спортсменка из Нижнего Тагила стала бронзовым призером областных соревнований по настольному теннису.

Читайте также:
Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо в ТюмениМайя Фурман помогла сборной Свердловской области одержать победу на первенстве УрФоПривезла «золото»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в УрФО в скалолазании
#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Первенство России#Спортсменка#Дзюдо#Первенство УрФО#Бронзовая медаль#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
Сегодня, 13:15
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Сегодня, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23