Воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо

Бронзовая медаль дает ей право представить Свердловскую область на Первенстве РФ в Красноярске. Кроме того, Вероника Безденежных уже на следующей неделе отправится в Казань, где примет участие в соревнованиях «Российский тур дзюдо» также в возрастной категории до 23 лет.