tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Машинист судится с ЕВРАЗ НТМК после аварии с локомотивом и поездом РЖД

Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП

6 марта 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney

Машинист судится с ЕВРАЗ НТМК после аварии с локомотивом и поездом РЖД

После увольнения с ЕВРАЗ НТМК после ЧП на ж/д путях машинист Сергей из Нижнего Тагила судится с работодателем. Он намерен восстановиться в должности и продолжать рабочую деятельность на предприятии. TagilCity.ru пообщался с представителем уволенного сотрудника в суде. Подробнее в материале.

Сотрудника наказали за ЧП рублем

Сергей был привлечен к материальной ответственности, а также уволен с предприятия после ЧП, произошедшего 31 октября 2023 года. В тот день из-за проблем с тормозами на одном из локомотивов произошло столкновение тепловоза с поездом РЖД. В аварии пострадал сам Сергей, проведя после этого около месяца на больничном. ЕВРАЗ факт аварии подтвердил и организовал расследование.

Общая сумма восстановительных работ тепловоза и путей позже была подсчитана и составила 3 850 000 рублей. Поскольку Сергей — не материально ответственное лицо, за ЧП, в котором его признали виновным, уже выплатил работодателю часть среднего заработка, пояснил редакции TagilCity.ru представитель машиниста в суде Алексей Димитров. Теперь у Сергея есть задача восстановиться в должности, с которой его уволили перед новогодними праздниками по статье 81.6 Трудового кодекса РФ.

«Сделали сюрприз»: машинист из Нижнего Тагила уволен по статье за ЧП с поездом ЕВРАЗа
Узнать подробнее

Отказ в восстановлении и отсутствие паспорта тепловоза

На четвером заседании, прошедшем 1 марта, судья Дзержинского районного суда Нижнего Тагила приняла решение отказать Сергею в восстановлении на работе. Об этом сообщил корреспонденту Алексей Димитров.

Нужно будет почитать, на основании какого закона такое решение было вынесено, — отметил представитель.

Алексей Димитров пояснил, что ситуация, произошедшая 31 октября, спорная. В тот день Сергею поручили выполнить определенные обязанности на тепловозе. При этом в суде машинист заявляет, что данный локомотив вообще не имеет права ездить по железной дороге общего пользования.

У него нет паспорта (формуляра). У каждого автомобиля есть ПТС, без которого нельзя ездить по дорогам общего пользования. Также и здесь. Формуляра нет. В суде представителей ЕВРАЗа просили предоставить документ, а они его не предоставляют, — говорит представитель машиниста.

Вместо этого предприятие, по словам Алексея, предоставило техническое решение от московской организации о том, чтобы продлить срок службы тепловозу с 2016 года. В тот год его срок службы вышел, и его должны были списать. В техническом решении говорится о том, что при проведении определенного ремонта срок службы тепловоза можно продлить еще на 10 лет — до 2026 года.

Но сам факт ремонта и техническое решение должны быть отражены в паспорте. А паспорт не дают, — отметил представитель.
Фото: tagilcity.ru

В штатном расписании нет должности «помощник машиниста»

Есть еще один момент, который истец пытается отстоять в суде. При подписании трудового договора работодатель сложил на Сергея обязанности совмещать профессию помощника машиниста. Локомотивная бригада должна состоять, согласно требованиям охраны труда, из трех человек — машинист, помощник машиниста и составитель поездов, он же руководитель маневров, поясняет Алексей.

А ЕВРАЗ каким образом сделали — несколько лет назад было сокращение, какие-то рокировки. И они после этого обязанности помощников машиниста 50/50 возложили на машиниста и на составителя поездов. Но какого-либо дополнительного соглашения к трудовому договору работодатель с работником не заключил. То есть работодатель в одностороннем порядке изменил условия трудового договора, — говорит истец в суде.

При этом, по заверению Алексея, представители ЕВРАЗ на вопрос — «У вас в штатном расписании имеются ли штатные единицы помощника машиниста?» молчат и документы не предоставляют. Это значит, что если в штатном расписании такой штатной единицы как «помощник машиниста» нет, то совмещать данную профессию другой работник физически не может. Кого совмещать? Этих профессий по факту в штатном расписании нет.

Документы ЕВРАЗ не предоставляет, а его представители заявляют — он получает доплату. В расчетном листке сказано «доплата за расширение зоны обслуживания». Сергей при этом в суде заявляет, что это касается мелкого ремонта, а также того факта, что сотрудник является страшим машинистом тепловоза. При этом за совмещение оплаты нет, — приводит доводы истец.

Теперь после получения решения суда будет составлена апелляционная жалоба, которую направят в Свердловский областной суд. Дело будет рассмотрено ориентировочно уже ближе к концу весны.

«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Екатеринбурга отсудила у больницы почти 2 млн за катетер в сердце сынаПолиция проведет проверку после обвинений преподавателя в Каменске-УральскомФонд ОМС отсудил у жителя Екатеринбурга более 70 тысяч за сломанную челюсть приятеля
#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Свердловская область#Суд#ЕВРАЗ НТМК#Деньги#Увольнение#РЖД#Поезд#ЧП#Тепловоз#Екатеринбург#ЕВРАЗ#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге
Сегодня, 07:11
Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф
Сегодня, 07:10
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23