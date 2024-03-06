Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП

Вместо этого предприятие, по словам Алексея, предоставило техническое решение от московской организации о том, чтобы продлить срок службы тепловозу с 2016 года. В тот год его срок службы вышел, и его должны были списать. В техническом решении говорится о том, что при проведении определенного ремонта срок службы тепловоза можно продлить еще на 10 лет — до 2026 года.