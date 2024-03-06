Возле здания правительства в Екатеринбурге сбили мужчину

Ранее в Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и покинул место аварии. Это случилось в 4 утра 14 февраля напротив дома №6 по ул. Эстонская. Водителя на белом автомобиле теперь разыскивают правоохранители.