tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Пешехода сбили около правительства в Екатеринбурге

Возле здания правительства в Екатеринбурге сбили мужчину

6 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI

Пешехода сбили около правительства в Екатеринбурге

На улице Ельцина в Екатеринбурге водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, которого не пропустил. Мужчина переходил дорогу в разрешенном месте.

В итоге пешехода госпитализировали в больницу. У него различные травмы, сообщили в городском ГИБДД.

После этого была организована проверка. Сотрудники ДПС призвали автомобилистов к внимательности за рулем.

Ранее в Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и покинул место аварии. Это случилось в 4 утра 14 февраля напротив дома №6 по ул. Эстонская. Водителя на белом автомобиле теперь разыскивают правоохранители.

Дети стали чаще травмироваться в ДТП в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный пенсионер в Нижнем Тагиле переходил дорогу на «красный» и попал под машину8-летний мальчик пострадал в ДТП в Первоуральске. Его госпитализировали в больницуРазвернуло несколько раз: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге
#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Пешеход#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Вчера, 05:30
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Сегодня, 08:18
Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой
Сегодня, 11:42
Электробус «Генерал» с 6 марта снова выходит на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 01:33
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Сегодня, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23