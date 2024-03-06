Возле здания правительства в Екатеринбурге сбили мужчину

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В итоге пешехода госпитализировали в больницу. У него различные травмы, сообщили в городском ГИБДД.
После этого была организована проверка. Сотрудники ДПС призвали автомобилистов к внимательности за рулем.
Ранее в Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и покинул место аварии. Это случилось в 4 утра 14 февраля напротив дома №6 по ул. Эстонская. Водителя на белом автомобиле теперь разыскивают правоохранители.