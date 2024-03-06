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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Коллектив «Задоринка» представит Нижний Тагил на областном этапе «Урал-МIX»

Всех перетанцевали: «Задоринка» представит Нижний Тагил на «Урал-МIX» в Екатеринбурге

6 марта 2024, 12:04
Фото: МАУ ДО ДДЮТ Нижнего Тагила

Коллектив «Задоринка» представит Нижний Тагил на областном этапе «Урал-МIX»

Хореографический коллектив «Задоринка» из ДДЮТ будет выступать за Нижний Тагил в финале областного танцевального фестиваля творчества «Урал-МIX» в Екатеринбурге.

Юные танцоры из ансамбля «Задоринка» достойно показали себя в окружном этапе «Урал-МIX» и теперь будут защищать честь Нижнего Тагила в финале конкурса. Он состоится 8 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщает МАУ ДО ДДЮТ.

Борьба за право выхода в финал была очень напряженной: коллектив представил на суд жюри девять танцевальных номеров и в итоге получили высокие оценки.

В финале «Задоринка» также покажет несколько номеров: на фестивале выступит одна из солисток коллектива, дуэт «Фримены» и группа «Танцебумдия».

Фото: МАУ ДО ДДЮТ Нижнего Тагила

«Урал-МIX» — это знаковое событие в культурной жизни Свердловской области. Фестиваль считается преемником конкурса «Уральские звездочки», который проходил в регионе с 1989 года. В 2024 году он проводится в номинациях «Хореография» и «Вокал».

Ранее группа Live Star из Нижнего Тагила взяла спецприз на областном конкурсе.

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#Общество#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Творчество#Победители#Хореография#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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