Всех перетанцевали: «Задоринка» представит Нижний Тагил на «Урал-МIX» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Юные танцоры из ансамбля «Задоринка» достойно показали себя в окружном этапе «Урал-МIX» и теперь будут защищать честь Нижнего Тагила в финале конкурса. Он состоится 8 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщает МАУ ДО ДДЮТ.
Борьба за право выхода в финал была очень напряженной: коллектив представил на суд жюри девять танцевальных номеров и в итоге получили высокие оценки.
В финале «Задоринка» также покажет несколько номеров: на фестивале выступит одна из солисток коллектива, дуэт «Фримены» и группа «Танцебумдия».
«Урал-МIX» — это знаковое событие в культурной жизни Свердловской области. Фестиваль считается преемником конкурса «Уральские звездочки», который проходил в регионе с 1989 года. В 2024 году он проводится в номинациях «Хореография» и «Вокал».
Ранее группа Live Star из Нижнего Тагила взяла спецприз на областном конкурсе.