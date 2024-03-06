Всех перетанцевали: «Задоринка» представит Нижний Тагил на «Урал-МIX» в Екатеринбурге

Юные танцоры из ансамбля «Задоринка» достойно показали себя в окружном этапе «Урал-МIX» и теперь будут защищать честь Нижнего Тагила в финале конкурса. Он состоится 8 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщает МАУ ДО ДДЮТ.