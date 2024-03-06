tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Екатеринбурге водителям автобусов поднимут зарплаты

Зарплаты водителей автобусов резко поднимут в Екатеринбурге

6 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водителям автобусов поднимут зарплаты

Зарплаты повысят водителем автобусов в Екатеринбурге. Также запланирована закупка 400 новых транспортных средств.

Переход был анонсирован в феврале. Недавно мэр Алексей Орлов напомнил об этом, сообщает Ура.ру. Глава города отметил, что переход запланирован уже на этот год.

Благодаря этому зарплаты водителей, предположительно, увеличатся на 30%. А еще у перевозчиков появится обязанность менять автобусы на более новые. Таким образом и планируется закупить 400 автобусов.

Теперь перевозчики будут получать оплату за непосредственную работу, а выручка от купленных билетов пойдет в городской бюджет.

Ранее сообщалось, что 57 муниципальных транспортных средств выйдут на линию общественного транспорта в Нижнем Тагиле.

Оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила будет взиматься при входе
Узнать подробнее
Читайте также:
Оплата за проезд в автобусах Екатеринбурга будет направляться в бюджет городаРасписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список«Избивал арматурой»: В Екатеринбурге водитель автобуса покалечил коллегу
#Транспорт#Зарплаты#Общественный транспорт#Водители автобусов#Екатеринбург#Транспортные средства#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Вчера, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Вчера, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:03