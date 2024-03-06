Зарплаты водителей автобусов резко поднимут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Переход был анонсирован в феврале. Недавно мэр Алексей Орлов напомнил об этом, сообщает Ура.ру. Глава города отметил, что переход запланирован уже на этот год.
Благодаря этому зарплаты водителей, предположительно, увеличатся на 30%. А еще у перевозчиков появится обязанность менять автобусы на более новые. Таким образом и планируется закупить 400 автобусов.
Теперь перевозчики будут получать оплату за непосредственную работу, а выручка от купленных билетов пойдет в городской бюджет.
Ранее сообщалось, что 57 муниципальных транспортных средств выйдут на линию общественного транспорта в Нижнем Тагиле.