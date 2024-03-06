Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:10
Как оказалось, в данных таблетках содержится сибутрамин. Это вещество нельзя перемещать через границу РФ в МПО, рассказали в пресс-службе региональной таможни.
Таможенники возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. Екатеринбурженке назначили штраф, размер которого составил 1500 рублей. Изъятый заказ будет уничтожен.
Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург из ОАЭ партию парфюмерных изделий для продажи, которая не была задекларирована. Из-за этого продукцию у нее изъяли в аэропорту Кольцово и отправили на экспертизу.