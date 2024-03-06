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Таможенники не пропустили посылку в Екатеринбург с сильнодействующим веществом

Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф

6 марта 2024, 07:10
Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники не пропустили посылку в Екатеринбург с сильнодействующим веществом

Женщина в Екатеринбурге не смогла получить заказ, который сделала в онлайн-магазине. Она приобрела 370 таблеток для похудения, в которых содержалось сильнодействующее вещество.

Как оказалось, в данных таблетках содержится сибутрамин. Это вещество нельзя перемещать через границу РФ в МПО, рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. Екатеринбурженке назначили штраф, размер которого составил 1500 рублей. Изъятый заказ будет уничтожен.

Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург из ОАЭ партию парфюмерных изделий для продажи, которая не была задекларирована. Из-за этого продукцию у нее изъяли в аэропорту Кольцово и отправили на экспертизу.

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#Штраф#Криминал#Таможня#Заказ#Запрет#Таможенники#Бады#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Препарат#Вещество
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