Житель Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за маленького долга

Его автомобиль был оценен в миллион рублей и чуть ли не продан на торгах, пишет Е1. Затем мужчина пытался вернуть авто через суд. Также он утверждает, что сумму долга у него списали с защищенного эскроу-счета, а это запрещено по закону.