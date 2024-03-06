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У жителя Екатеринбурга забрали машину за 3,5 миллиона из-за долга в 8 раз меньше

Житель Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за маленького долга

6 марта 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

У жителя Екатеринбурга забрали машину за 3,5 миллиона из-за долга в 8 раз меньше

В Екатеринбурге бизнесмен Сергей Подоплелов обвинил приставов в незаконных действиях и неподчинении суду. Он недоволен тем, что у него отобрали иномарку за 3,5 миллиона из-за долга в 400 тысяч.

Его автомобиль был оценен в миллион рублей и чуть ли не продан на торгах, пишет Е1. Затем мужчина пытался вернуть авто через суд. Также он утверждает, что сумму долга у него списали с защищенного эскроу-счета, а это запрещено по закону.

В результате Сергею вернули автомобиль спустя год и с повреждениями. Мужчина пожаловался в СК.

Началось все с того, что Сергей взял кредит на 1,5 миллиона рублей. Это было 10 лет назад. Потом он попал в больницу и шесть месяцев не мог работать. В отсрочке платежей ему отказали.

За это время его супруга продала две машины и закрыла часть кредита. Осталось заплатить 700 тысяч. Еще один автомобиль у семьи позднее изъяли приставы в счет долга. Цена аналогичного, как у Сергея, грузовика, на тот момент составляла 2–2,5 миллиона. Продать самостоятельно машину он не успел.

Семь лет назад долг по кредиту вырос до 1,5 миллиона рублей, в суде его снизили до 902 тысяч. Также суд постановил взыскать грузовик в счет долга. Его оценили на сумму чуть больше миллиона. Мужчина согласился.

Затем он стал продавать грузовик за 1,5 миллиона рублей и у него уже был покупатель, но в снятии ареста с авто отказали. Грузовик изъяли и оценили в три раза дешевле.

В документах указали, что стоимость машины — 640 тысяч. Затем грузовик стал стоить еще меньше — 485 тысяч рублей.

То есть в итоге автомобиль за 2 миллиона рублей стал стоить 485 тысяч. Часть моего долга на эту сумму погашается. У меня остается задолженность в 425 тысяч, — отметил Сергей.

Далее мужчина нанял юриста для решение этого кредитного вопроса. А в 2023 году у него «из леса украли Mercedes за 3,5 миллиона». Как утверждает Сергей, задним числом ему выписали документ об аресте этого имущества.

Он стоит 3,5 миллиона, а долг — 400 тысяч. Я прошу хотя бы документы или имущество из машины вернуть — мне отказывают, — пожаловался предприниматель.

Mercedes хозяин оценили в 1 миллион 118 тысяч рублей и хотели продать на торгах. Но мужчина выиграл суд и авто вернули. Однако после вступления решения в силу перемен не произошло. Прошел еще год судов.

Mercedes стоимостью 3,5 миллиона — за долг в 400 тысяч. Судья присуждает вернуть мне его, поскольку изъяли чересчур дорогое имущество, — сказал Сергей.

Мужчина пожаловался на действия приставов в прокуратуру и написал заявление в СК о том, что не исполняется решение суда. В итоге на руках у Сергея был документ о возврате, но машину не вернули. СК при этом отказывал в возбуждении дела.

Далее со счета Сергея списались деньги за тот долг, вместо машины, при этом автомобиль ему все еще не вернули.

Я оказался и без мерседеса, и без денег, — возмущается Сергей.

Машину после этого все же вернули, но с повреждениями. Также в ней не нашлось пылесоса.

По данным приставов, на счета бизнесмена были пусты, поэтому они арестовали авто, а затем изъяли его. При этом машину приставы не продавали, потому что после ареста имущества на счетах гражданина появились деньги, которые и были списаны. После этого машину вернули.

Ранее сообщалось, что почти полгода житель Лесного проведет в тюрьме из-за долга 460 тысяч рублей.

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