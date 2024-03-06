Жительница Екатеринбурга засудила работодателя за оскорбление в трудовой книжке

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Женщина проработала в компании 18 лет. На протяжении этого времени ей ни один раз не индексировали заработную плату. Екатеринбурженка хотела решить вопрос с начальством мирно, однако ей отказались. После этого она обратилась в суд Октябрьского района и спустя месяц уволилась, не дожидаясь судебного вердикта, рассказали в пресс-службе ведомства.
В приказе об увольнении и в трудовой книжке горожанку охарактеризовали как «любителя судов». Тогда женщина снова обратилась в суд, потребовав, чтобы бывшее руководство убрало эту фразу из документов, а также выплатило ей 250 тысяч рублей.
Суд обязал компанию исправить записи, а также выплатил истице компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, женщина из Екатеринбурга взыскала с балетной студии 97 тысяч рублей за пропущенные занятия.