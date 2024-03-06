Жительница Екатеринбурга засудила работодателя за оскорбление в трудовой книжке

Женщина проработала в компании 18 лет. На протяжении этого времени ей ни один раз не индексировали заработную плату. Екатеринбурженка хотела решить вопрос с начальством мирно, однако ей отказались. После этого она обратилась в суд Октябрьского района и спустя месяц уволилась, не дожидаясь судебного вердикта, рассказали в пресс-службе ведомства.