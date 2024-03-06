Звуковой массаж поможет расслабиться и снять стресс

Звуковой массаж может быть полезен для тех, кто находится в состоянии постоянного стресса; кто хочет остановить беспокойный поток мыслей из-за стресса на работе или в семье, чтобы вернуться к «здесь и сейчас»; кто стремится к новым результатам в жизни/карьере/бизнесе; кто быстро устает физически; кто мечтает о новых ощущениях; кто хочет укрепить отношения; кто стремится к самопознанию; кто хочет чувствовать себя вдохновленным и достигнуть успеха.