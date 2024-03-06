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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Звуковой массаж поможет расслабиться и снять стресс

6 марта 2024, 07:42
Вероника Яхмур, основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace, рассказала о том, для кого подходит звуковой массаж.

Она отметила, что звуковое лечение имеет научное обоснование и известно как «виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике». Эти практики, которые помогают достичь гармонии и целостности личности, были описаны Вильгельмом Райхом, учеником Зигмунда Фрейда. Такой вид воздействия на тело может использоваться в медицинских целях. Например, поющие чаши, сделанные из различных материалов, могут иметь терапевтический эффект на разные аспекты здоровья, пишет ИА RuNews24.ru.

«Существует два варианта массажа — контактный и бесконтактный. Этот вид отдыха позволяет освободиться от навязчивых мыслей и ощутить „внутреннюю тишину“. Он подходит для всех типов людей», — пояснила Яхмур.

Звуковой массаж может быть полезен для тех, кто находится в состоянии постоянного стресса; кто хочет остановить беспокойный поток мыслей из-за стресса на работе или в семье, чтобы вернуться к «здесь и сейчас»; кто стремится к новым результатам в жизни/карьере/бизнесе; кто быстро устает физически; кто мечтает о новых ощущениях; кто хочет укрепить отношения; кто стремится к самопознанию; кто хочет чувствовать себя вдохновленным и достигнуть успеха.

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