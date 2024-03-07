21,1 млн выделено на снос восьми домов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Ранее в Нижнем Тагиле были подписаны постановления о демонтаже этих аварийных домов. Речь идет о зданиях, расположенных по следующим адресам:
В зависимости от количества домов в закупке, должны соблюдаться сроки исполнения контракта. На снос дома на Черноморской дано 40 дней, а на остальные — 90 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.
Подрядчикам, которые приступят к работам необходимо соблюдать все правила безопасности, огородить территорию, чтобы туда не могли пройти посторонние.
Стройплощадку будут убирать от строительного мусора постепенно и систематически, вывозя отходы в специализированную организацию (ее определит заказчик). Кроме того, подрядная организация будет нести ответственность за сохранность коммуникаций.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле снесут здание многопрофильной больницы на Гальянке, которое так и не достроили.