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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Нижнем Тагиле снесут 8 аварийных домов за 21,1 млн

21,1 млн выделено на снос восьми домов в Нижнем Тагиле

7 марта 2024, 09:18
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле снесут 8 аварийных домов за 21,1 млн

Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на снос восьми аварийных домов в разных районах города. На эти цели выделено 21,1 миллиона рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле были подписаны постановления о демонтаже этих аварийных домов. Речь идет о зданиях, расположенных по следующим адресам:

  • улица Пиритная, 38;
  • улица Московская, 9;
  • станция Завязовская, 3;
  • улица Тагильская, №36;
  • улица Тагильская, 16;
  • улица Весенняя, 60;
  • улица Западная, 1;
  • улица Черноморская, 33.

В зависимости от количества домов в закупке, должны соблюдаться сроки исполнения контракта. На снос дома на Черноморской дано 40 дней, а на остальные — 90 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.

Подрядчикам, которые приступят к работам необходимо соблюдать все правила безопасности, огородить территорию, чтобы туда не могли пройти посторонние.

Стройплощадку будут убирать от строительного мусора постепенно и систематически, вывозя отходы в специализированную организацию (ее определит заказчик). Кроме того, подрядная организация будет нести ответственность за сохранность коммуникаций.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле снесут здание многопрофильной больницы на Гальянке, которое так и не достроили.

Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
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