700 жительниц Нижнего Тагила посетили праздничный концерт в честь 8 марта

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Они услышали поздравления от первых лиц города, рассказали в администрации. Праздник назывался «Если любишь ты…».
На нем прозвучали песни Юрия Антонова и других исполнителей. На сцене выступил оркестр «Тагил-бэнд» и группа вокалистов «Соло» из Сочи. Владислав Пинаев рассказал, что город гордится достижениями женщин.
Напомним, что праздник состоялся в зале филармонии. Кроме того, на встрече градоначальник высказал большую благодарность мамам, чьи дети находятся на СВО. Также он поблагодарил их жен, которые в это время занимаются воспитанием детей.