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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Концерт в честь 8 марта в Нижнем Тагиле посмотрели 700 женщин

700 жительниц Нижнего Тагила посетили праздничный концерт в честь 8 марта

7 марта 2024, 13:22
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Концерт в честь 8 марта в Нижнем Тагиле посмотрели 700 женщин

В Нижнем Тагиле прошел концерт в честь Международного женского дня. Его посетили около 700 женщин.

Они услышали поздравления от первых лиц города, рассказали в администрации. Праздник назывался «Если любишь ты…».

На нем прозвучали песни Юрия Антонова и других исполнителей. На сцене выступил оркестр «Тагил-бэнд» и группа вокалистов «Соло» из Сочи. Владислав Пинаев рассказал, что город гордится достижениями женщин.

Напомним, что праздник состоялся в зале филармонии. Кроме того, на встрече градоначальник высказал большую благодарность мамам, чьи дети находятся на СВО. Также он поблагодарил их жен, которые в это время занимаются воспитанием детей.

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