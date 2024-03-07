Аферу на 200 миллионов провернули в Екатеринбурге мошенники

В мошенничестве обвиняют екатеринбержца. Следствие настаивает, что он воспользовался своей должностью в банке и действовал в групповом сговоре. Работал злоумышленник таким образом два года. Это произошло 14 лет назад, сообщает Свердловская прокуратура.