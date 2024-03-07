Аферу на 200 миллионов провернули в Екатеринбурге мошенники

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
В мошенничестве обвиняют екатеринбержца. Следствие настаивает, что он воспользовался своей должностью в банке и действовал в групповом сговоре. Работал злоумышленник таким образом два года. Это произошло 14 лет назад, сообщает Свердловская прокуратура.
Так, мужчина занимал престижную должность в кредитном учреждении. Он вместе с сообщниками искал заемщиков. Их убеждали взять кредит, обещая самим оплатить эти займы. Причиненный банку ущерб оценен в 200 миллионов.
Ранее «сотрудник ФСБ» отобрал у пенсионерки из Екатеринбурга шесть миллионов. Половина из них — кредиты, а половина — личные сбережения.