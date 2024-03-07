Аллергия и проблемы с горлом: в Тагиле формальдегид превысил норму в 1,2 раза при НМУ

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
4 марта пост «Уральского УГМС», расположенный на Сухоложском поселке, зафиксировал 1,2 ПДК формальдегида. Вредное вещество появилось в датчиках пункта замеров в 7:00 часов.
С начала недели читатели TagilCity.ru жалуются на ухудшение состояния.
У меня несколько дней беспокоит горло. Боли нет, температуры тоже, иногда кашель из-за раздражения. Пропадает голос. И слизь в носоглотке густая. В целом самочувствие нормальное, но состояние горла вызывает дискомфорт. И так, наверное, случается каждые две недели. Читаю про превышения выбросов и сопоставлю свое самочувствие, практически всегда сходится, — рассказывает тагильчанка Юлия.
У меня ребенок-детсадовец болеет стабильно каждые три недели. В понедельник заболел опять, может быть, какие-то выбросы в этот день были? Из симптомов больное горло и кашель. И это при том, что днем ранее были у лора, было все отлично, — жалуется Инна, жительница Вагонки.
В этот день в Нижнем Тагиле и регионе еще действовало предупреждение об НМУ. Повышенная влажность и отсутствие ветра провоцируют скопление вредных веществ от заводов-загрязнителей над городом. В эти дни предприятия по закону обязуются снижать количество выбросов.
Ранее с 22 февраля во время НМУ в Нижнем Тагиле зашкаливал сероводород. TagilCity.ru напоминает номера ведомств, куда можно жаловаться на выбросы.