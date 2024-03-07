Аллергия и проблемы с горлом: в Тагиле формальдегид превысил норму в 1,2 раза при НМУ

В этот день в Нижнем Тагиле и регионе еще действовало предупреждение об НМУ. Повышенная влажность и отсутствие ветра провоцируют скопление вредных веществ от заводов-загрязнителей над городом. В эти дни предприятия по закону обязуются снижать количество выбросов.