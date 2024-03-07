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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Нижнем Тагиле вредный газ превысил нормативы в 1,2 раза при НМУ

Аллергия и проблемы с горлом: в Тагиле формальдегид превысил норму в 1,2 раза при НМУ

7 марта 2024, 05:40
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле вредный газ превысил нормативы в 1,2 раза при НМУ

В понедельник, 4 марта, в Нижнем Тагиле свои нормативы превысил формальдегид. Опасный газ был выше нормы в 1,2 раза. Горожане заметили воздействие вредных выбросов на себе.

4 марта пост «Уральского УГМС», расположенный на Сухоложском поселке, зафиксировал 1,2 ПДК формальдегида. Вредное вещество появилось в датчиках пункта замеров в 7:00 часов.

С начала недели читатели TagilCity.ru жалуются на ухудшение состояния.

У меня несколько дней беспокоит горло. Боли нет, температуры тоже, иногда кашель из-за раздражения. Пропадает голос. И слизь в носоглотке густая. В целом самочувствие нормальное, но состояние горла вызывает дискомфорт. И так, наверное, случается каждые две недели. Читаю про превышения выбросов и сопоставлю свое самочувствие, практически всегда сходится, — рассказывает тагильчанка Юлия.
Фото: tagilcity.ru
У меня ребенок-детсадовец болеет стабильно каждые три недели. В понедельник заболел опять, может быть, какие-то выбросы в этот день были? Из симптомов больное горло и кашель. И это при том, что днем ранее были у лора, было все отлично, — жалуется Инна, жительница Вагонки.

В этот день в Нижнем Тагиле и регионе еще действовало предупреждение об НМУ. Повышенная влажность и отсутствие ветра провоцируют скопление вредных веществ от заводов-загрязнителей над городом. В эти дни предприятия по закону обязуются снижать количество выбросов.

Ранее с 22 февраля во время НМУ в Нижнем Тагиле зашкаливал сероводород. TagilCity.ru напоминает номера ведомств, куда можно жаловаться на выбросы.

Фото: tagilcity.ru
Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
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