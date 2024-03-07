Автоинспекторы в Екатеринбурге начали задерживать все машины под управлением женщин

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
Останавливают автомобили женщин всего на несколько минут, но не для проверки документов, а чтобы вручить цветы и подарки. Автоинспекторы Екатеринбурга в четверг, 7 марта, присоединились к всероссийской акции «Цветы для автоледи».
Как подчеркнул глава городской ГИБДД Роман Ярыш, сегодняшняя акция — праздничная, однако она носит и профилактический характер. Инспекторы напоминают представительницам прекрасного пола о необходимости соблюдать правила, особенно если в автомобиле находятся дети.
Как отметили женщины, которые уже успели получить поздравления от стражей порядка, при взмахе бело-полосатого жезла они приготовились к серьезному разговору, но в итоге оказались приятно удивлены.
В центре Екатеринбурга общественники раздадут горожанкам 1001 розу.