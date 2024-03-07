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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Екатеринбурге автоинспекторы останавливают все машины под управлением женщин

Автоинспекторы в Екатеринбурге начали задерживать все машины под управлением женщин

7 марта 2024, 12:10
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге автоинспекторы останавливают все машины под управлением женщин

Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге проводят массовый рейд по выявлению автомобилей, за рулем которых находятся представительницы слабого пола.

Останавливают автомобили женщин всего на несколько минут, но не для проверки документов, а чтобы вручить цветы и подарки. Автоинспекторы Екатеринбурга в четверг, 7 марта, присоединились к всероссийской акции «Цветы для автоледи».

Как подчеркнул глава городской ГИБДД Роман Ярыш, сегодняшняя акция — праздничная, однако она носит и профилактический характер. Инспекторы напоминают представительницам прекрасного пола о необходимости соблюдать правила, особенно если в автомобиле находятся дети.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Как отметили женщины, которые уже успели получить поздравления от стражей порядка, при взмахе бело-полосатого жезла они приготовились к серьезному разговору, но в итоге оказались приятно удивлены.

В центре Екатеринбурга общественники раздадут горожанкам 1001 розу.

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#Общество#ГИБДД#Подарки#Женщины#Правила#Поздравления#Екатеринбург#8 марта#Автоинспекторы#Дарья Бобровицкая
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