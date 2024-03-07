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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 09:15

Военные следователи изучат факты о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга

БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров Екатеринбурга заинтересовались военные следователи

7 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI

Военные следователи изучат факты о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга

Участников и обстоятельства проведения нетрадиционного «мероприятия» в БДСМ-стиле в Доме офицеров Екатеринбурга будут изучать в военном следственном управлении СК.

Сотрудники ВСУ СК РФ по Центральному военному округу проведут проверку обстоятельств проведения БДСМ-вечеринки, которая прошла в екатеринбургском Доме офицеров в ноябре 2023 года. Об этом исполняющий обязанности СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Парламентарий написал в своем телеграм-канале, что был шокирован сообщениями в СМИ о том, что Дом офицеров сдавался под «эротические шабаши». Он отметил, что в данном случае имеются факты дискредитации ВС РФ. Ответственность за случившееся, по его мнению, должны понести не только организаторы вечеринки, но руководители учреждения культуры, которые подобное допустили.

Альшевских также пообещал уведомить об этом Министерство обороны.

Напомним, что накануне, 6 марта, с поста руководителя Дома офицеров ушел Андрей Зуев. По одной версии, он был уволен. По другой, Зуев написал заявление по собственному желанию. Его заместитель Георгий Подкорытов ранее также уволился, так как посчитал, что его подставили.

Ранее проверить участников и организаторов вечеринки попросил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов.

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