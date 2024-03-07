БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров Екатеринбурга заинтересовались военные следователи

Парламентарий написал в своем телеграм-канале, что был шокирован сообщениями в СМИ о том, что Дом офицеров сдавался под «эротические шабаши». Он отметил, что в данном случае имеются факты дискредитации ВС РФ. Ответственность за случившееся, по его мнению, должны понести не только организаторы вечеринки, но руководители учреждения культуры, которые подобное допустили.