Чиновникам в мэрии Екатеринбурга запретили пить чай с гостями

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В мэрии Екатеринбурга под запрет попали чаепития и любое личное общение с визитерами в рабочее время. Служебную записку распространил городской департамент по кадровой политике. С ней ознакомились корреспонденты Ura.ru.
В документе говорится, что помещения, в которых работают чиновники, не подходят для «неформального общения». К тому же в офисах находятся важные служебные документы и файлы на персональных компьютерах. К тому же, по мнению сотрудников департамента, чаепития во внеурочное время могут свидетельствовать о недостаточной загрузке сотрудников мэрии.
Также муниципальным служащим запретили встречать гостей у входа и провожать их в кабинет под личную ответственность. Теперь по каждому посетителю сотрудники будут обязаны составить служебную записку, в которой им придется обосновать, с какой целью этот человек явился без записи на прием.
В силу документ вступил накануне Международного женского дня, 7 марта.
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