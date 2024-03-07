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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

К чиновникам в Екатеринбурге не пустили гостей на чаепитие перед 8 Марта

Чиновникам в мэрии Екатеринбурга запретили пить чай с гостями

7 марта 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney

К чиновникам в Екатеринбурге не пустили гостей на чаепитие перед 8 Марта

Чаепития и другое неформальное общение с посетителями мэрии чиновникам администрации Екатеринбурга запретили в рамках борьбы с коррупцией.

В мэрии Екатеринбурга под запрет попали чаепития и любое личное общение с визитерами в рабочее время. Служебную записку распространил городской департамент по кадровой политике. С ней ознакомились корреспонденты Ura.ru.

В документе говорится, что помещения, в которых работают чиновники, не подходят для «неформального общения». К тому же в офисах находятся важные служебные документы и файлы на персональных компьютерах. К тому же, по мнению сотрудников департамента, чаепития во внеурочное время могут свидетельствовать о недостаточной загрузке сотрудников мэрии.

Также муниципальным служащим запретили встречать гостей у входа и провожать их в кабинет под личную ответственность. Теперь по каждому посетителю сотрудники будут обязаны составить служебную записку, в которой им придется обосновать, с какой целью этот человек явился без записи на прием.

В силу документ вступил накануне Международного женского дня, 7 марта.

Ранее по подозрению в коррупции задержали бывшего градоначальника Пышминского городского округа. Ему грозит до девяти лет заключения.

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#Общество#Чиновники#Коррупция#Гости#Посетители#Екатеринбург#Чаепитие#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
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