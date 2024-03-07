Чиновникам в мэрии Екатеринбурга запретили пить чай с гостями

В документе говорится, что помещения, в которых работают чиновники, не подходят для «неформального общения». К тому же в офисах находятся важные служебные документы и файлы на персональных компьютерах. К тому же, по мнению сотрудников департамента, чаепития во внеурочное время могут свидетельствовать о недостаточной загрузке сотрудников мэрии.