Число веб-атак на онлайн-магазины в России достигло 260 тысяч в сутки

Posted Сегодня, 21:13
Published Сегодня, 21:13
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
В частности, злоумышленники активизировались в праздничный период, чтобы нанести ущерб магазинам через сбои и остановки работы сайтов, что в конечном итоге приводит к оттоку пользователей и финансовым потерям.
С начала 19 февраля и до настоящего времени, как отметил Пашков в интервью «Известиям», наблюдается рекордная продолжительность атак за последние полгода на российские онлайн-магазины косметики. В течение 15 дней количество атак составляет 230-260 тысяч в день.
В сравнении событий, во время «Черной пятницы» 2023 года активность хакеров длилась три дня, а во время распродаж 11.11 — всего два дня.
«Помимо атак, связанных с 23 февраля, мы также обнаружили всплеск SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложениям. Такие атаки используют уязвимость в приложении, которая позволяет злоумышленнику внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Такой же всплеск мы ожидаем и к 8 марта», — добавил Пашков.