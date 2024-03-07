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Posted Сегодня, 21:13

Published Сегодня, 21:13

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

Число веб-атак на онлайн-магазины в России достигло 260 тысяч в сутки

6 марта 2024, 21:13
По информации, предоставленной руководителем направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексеем Пашковым, количество веб-атак на онлайн-магазины в России достигло 260 тысяч в день.

В частности, злоумышленники активизировались в праздничный период, чтобы нанести ущерб магазинам через сбои и остановки работы сайтов, что в конечном итоге приводит к оттоку пользователей и финансовым потерям.

С начала 19 февраля и до настоящего времени, как отметил Пашков в интервью «Известиям», наблюдается рекордная продолжительность атак за последние полгода на российские онлайн-магазины косметики. В течение 15 дней количество атак составляет 230-260 тысяч в день.

В сравнении событий, во время «Черной пятницы» 2023 года активность хакеров длилась три дня, а во время распродаж 11.11 — всего два дня.

«Помимо атак, связанных с 23 февраля, мы также обнаружили всплеск SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложениям. Такие атаки используют уязвимость в приложении, которая позволяет злоумышленнику внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Такой же всплеск мы ожидаем и к 8 марта», — добавил Пашков.

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