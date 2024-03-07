Число веб-атак на онлайн-магазины в России достигло 260 тысяч в сутки

«Помимо атак, связанных с 23 февраля, мы также обнаружили всплеск SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложениям. Такие атаки используют уязвимость в приложении, которая позволяет злоумышленнику внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Такой же всплеск мы ожидаем и к 8 марта», — добавил Пашков.