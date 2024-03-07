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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Жительница Верхней Салды прошла в полуфинал конкурса красоты среди стюардесс

Девушка из Верхней Салды оказалась в числе самых красивых стюардесс

7 марта 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Верхней Салды прошла в полуфинал конкурса красоты среди стюардесс

Марина Берстенева из Верхней Салды оказалась в полуфинале международного конкурса красоты, который проходит среди стюардесс.

Свердловчанка работает бортпроводницей шесть лет. В данном мероприятии она принимает участие в номинации «Королевы неба». Информация об этом есть на сайте конкурса «Топ стюардесс».

Фото: Сайт конкурса «Топ стюардесс»

В визитной карточке девушка рассказала, что недавно она стала учиться игре на фортепиано и с удовольствием изучает нотную грамоту. Конкурсантка также предполагает, что, возможно, она сможет сыграть какую-нибудь музыкальную композицию в финале.

Напомним, учительница немецкого языка из Нижнего Тагила прошла в финал конкурса «Учитель года» и будет представлять Свердловскую область.

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