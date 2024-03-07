Девушка из Верхней Салды оказалась в числе самых красивых стюардесс

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Свердловчанка работает бортпроводницей шесть лет. В данном мероприятии она принимает участие в номинации «Королевы неба». Информация об этом есть на сайте конкурса «Топ стюардесс».
В визитной карточке девушка рассказала, что недавно она стала учиться игре на фортепиано и с удовольствием изучает нотную грамоту. Конкурсантка также предполагает, что, возможно, она сможет сыграть какую-нибудь музыкальную композицию в финале.
Напомним, учительница немецкого языка из Нижнего Тагила прошла в финал конкурса «Учитель года» и будет представлять Свердловскую область.