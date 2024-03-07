Эксперты: Крупный бизнес поддержал «Игры будущего»

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Участие в «Играх» по 21 дисциплине приняли более 2 тыс. участников из 107 стран мира. Три миллиарда просмотров набрали команды в онлайн- и оффлайн-формате. Билеты на финал «Доты» были проданы за 5 минут.
Еще за год до начала соревнований к концепции подобного мероприятия бизнес относился скептически. Тем не менее власти и крупнейшие российские инвесторы решили профинансировать это мероприятие, хотя всем было ясно, что данные затраты быстро не окупятся. Постепенно в России сформировался пул крупных компаний, которые финансово поддержали этот проект. По традиции проекты такого рода поддерживают ВК, Yota, Сбер, «Газпром». Большую поддержку оказали предприятия, входящие в группу «Интеррос», — «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».
В целом «Игры» получили положительный отклик у участников и экспертов. После «Игр» многие потенциальные спонсоры обратили внимание на проект. Мероприятие получило признание и за рубежом. В следующем году соревнования пройдут в Казахстане.
Киберспорт не имеет границ, как в традиционном спорте, где Россию стараются задвинуть, сказал заместитель проректора НИУ ВШЭ Илья Яськов. По его словам, пока Россия сильна, без ее команд невозможно обойтись, поскольку игра не будет такой зрелищной.
Как рассказал директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов, сегодня отечественные компании, которые спонсируют команды, заинтересованы в наибольшем охвате. Университет также видит большой экономический потенциал для фиджитал-спорта. С этой целью в вузе появилось даже направление магистратуры, где будут обучать менеджеров.
Гостям мероприятия Казань представила «Город будущего», где российские компании презентовали свои «фиджитал-порталы». Среди них портал на курорт «Роза Хутор», который продемонстрировала компания «Интеррос». Благодаря высокотехнологичному тренажеру-симулятору посетители учились кататься на горных лыжах с профессиональными инструкторами. Тысячный гость, юная фигуристка, получила от «Интерроса» тур на горнолыжный курорт «Роза Хутор», где она сможет оценить реальные снежные трассы.
Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что «Игры будущего» — не только спортивное мероприятие, но еще и доказательство технологического лидерства РФ. Он добавил, что для группы компаний очень важно, что ее поддержка и деятельное участие в «Играх» предприятий «Атомайз» и «Рексофт» дадут возможность новому формату соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться.