Эксперты: Крупный бизнес поддержал «Игры будущего»

Еще за год до начала соревнований к концепции подобного мероприятия бизнес относился скептически. Тем не менее власти и крупнейшие российские инвесторы решили профинансировать это мероприятие, хотя всем было ясно, что данные затраты быстро не окупятся. Постепенно в России сформировался пул крупных компаний, которые финансово поддержали этот проект. По традиции проекты такого рода поддерживают ВК, Yota, Сбер, «Газпром». Большую поддержку оказали предприятия, входящие в группу «Интеррос», — «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».