Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке квартиры на аукционе

Потом стоит взглянуть на свои бюджет и ресурсы. После следует убедиться, что на месте все документы для участия в аукционе. Затем необходимо зайти на сайт, где выставлено жилье и поучаствовать в торгах. Цена на такие лоты меняется в зависимости от заинтересованности других лиц в сделке.