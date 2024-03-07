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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке квартиры на аукционе

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке квартиры на аукционе

7 марта 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
При покупке квартиры на аукционе можно сэкономить. Однако при такой сделке есть некоторые риски.

Как выгоднее всего приобрести жилье на аукционе, выясняли Newia. Так, сперва следует узнать подробности предстоящих аукционов, а также доступных лотов.

Потом стоит взглянуть на свои бюджет и ресурсы. После следует убедиться, что на месте все документы для участия в аукционе. Затем необходимо зайти на сайт, где выставлено жилье и поучаствовать в торгах. Цена на такие лоты меняется в зависимости от заинтересованности других лиц в сделке.

Если ставка выигрывает, то нужно быть готовым к сделке — внести задаток или полную сумму, в зависимости от условий договора. На торги, как правило, выставляют активы обанкротившихся компаний, муниципальные жилые помещения, а также объекты, находящиеся в залоге у банков.

Для участия в аукционах потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, цифровая подпись. При таких видах сделки существуют некоторые риски. Например, на аукционах продаются квартиры, оставленные поенсионерами, жилье переходит в городскую собственность. Однако позднее могут объявиться наследники. И они могут претендовать на положительное решение суда для них.

Также зачастую квартиры, проданные на торгах, явно нуждаются в ремонте. Привлекают людей такие квартиры своей невысокой стоимостью.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры.

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