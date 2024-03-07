Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке квартиры на аукционе

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как выгоднее всего приобрести жилье на аукционе, выясняли Newia. Так, сперва следует узнать подробности предстоящих аукционов, а также доступных лотов.
Потом стоит взглянуть на свои бюджет и ресурсы. После следует убедиться, что на месте все документы для участия в аукционе. Затем необходимо зайти на сайт, где выставлено жилье и поучаствовать в торгах. Цена на такие лоты меняется в зависимости от заинтересованности других лиц в сделке.
Если ставка выигрывает, то нужно быть готовым к сделке — внести задаток или полную сумму, в зависимости от условий договора. На торги, как правило, выставляют активы обанкротившихся компаний, муниципальные жилые помещения, а также объекты, находящиеся в залоге у банков.
Для участия в аукционах потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, цифровая подпись. При таких видах сделки существуют некоторые риски. Например, на аукционах продаются квартиры, оставленные поенсионерами, жилье переходит в городскую собственность. Однако позднее могут объявиться наследники. И они могут претендовать на положительное решение суда для них.
Также зачастую квартиры, проданные на торгах, явно нуждаются в ремонте. Привлекают людей такие квартиры своей невысокой стоимостью.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры.