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Спасатели и энергетики провели учения в Свердловской области

Энергетики и спасатели «спасли» жителей села в Свердловской области от «пожара»

7 марта 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

Спасатели и энергетики провели учения в Свердловской области

В Свердловской области прошли учения у сотрудников МЧС и «Облкоммунэнерго».

По словам руководителя свердловской энергокомпании Дмитрия Буданова, данное мероприятие очень важно в связи с наступающим пожароопасным периодом в регионе. Каждый год организация проводит профилактические мероприятия по пожарам и повреждениям оборудования.

Во время учений сотрудники ведомств «спасли» жителей села Мостовское от «возгорания». По условию задачи ранним утром в ЕДДС сообщили о пожаре в Мостовском лесничестве — из-за неосторожного обращения с огнем разгорелся крупный лесной пожар.

ЛЭП были повреждены, из-за чего жители остались без света и воды, так как перестали работать водозаборные скважины. Специалисты успешно справились с поставленными условиями, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда МЧС.

Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС в рамках учений эвакуировали врачей и пациентов больницы №1 после взрыва.

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#Общество#Пожар#Специалисты#Учения#Профилактика#Облкоммунэнерго#Сотрудники#Пожароопасный период#Профилактическое мероприятие#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС
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