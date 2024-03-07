Энергетики и спасатели «спасли» жителей села в Свердловской области от «пожара»

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По словам руководителя свердловской энергокомпании Дмитрия Буданова, данное мероприятие очень важно в связи с наступающим пожароопасным периодом в регионе. Каждый год организация проводит профилактические мероприятия по пожарам и повреждениям оборудования.
Во время учений сотрудники ведомств «спасли» жителей села Мостовское от «возгорания». По условию задачи ранним утром в ЕДДС сообщили о пожаре в Мостовском лесничестве — из-за неосторожного обращения с огнем разгорелся крупный лесной пожар.
ЛЭП были повреждены, из-за чего жители остались без света и воды, так как перестали работать водозаборные скважины. Специалисты успешно справились с поставленными условиями, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда МЧС.
Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС в рамках учений эвакуировали врачей и пациентов больницы №1 после взрыва.