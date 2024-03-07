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В Екатеринбурге отпустили из-под стражи авторитетного бизнесмена Фартового

Криминальный авторитет Фартовой отпущен под домашний арест в Екатеринбурге

7 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отпустили из-под стражи авторитетного бизнесмена Фартового

В Екатеринбурге криминальному авторитету Александру Дискову суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест.

Криминальный авторитет Дисков по прозвищу Фартовый отпущен под домашний арест по ходатайству следователя. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Ждать окончания расследования в домашних условиях Фартовый будет до 21 апреля. Как подчеркнул собеседник Ura.ru, все доказательства по делу уже имеются, поэтому смысла оставлять подозреваемого под стражей нет.

Напомним, что Дисков была задержан, а потом и арестован за перестрелку в екатеринбургском ресторане в ноябре прошлого года.

Дисков считается соратником покойного Германа Гардта, также известного как Гера ЖБИ, контролировавшего парковочный бизнес в столице Среднего Урала.

Ранее на волю вышел бывший участковый Юрий Злотко, на которого завели уголовные дела за сообщение о спрятанных трупах.

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#Суд#Уголовное дело#Криминал#Домашний арест#Заключение#18+#Екатеринбург#Криминальный авторитет#Дарья Бобровицкая
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