Криминальный авторитет Фартовой отпущен под домашний арест в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Криминальный авторитет Дисков по прозвищу Фартовый отпущен под домашний арест по ходатайству следователя. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Ждать окончания расследования в домашних условиях Фартовый будет до 21 апреля. Как подчеркнул собеседник Ura.ru, все доказательства по делу уже имеются, поэтому смысла оставлять подозреваемого под стражей нет.
Напомним, что Дисков была задержан, а потом и арестован за перестрелку в екатеринбургском ресторане в ноябре прошлого года.
Дисков считается соратником покойного Германа Гардта, также известного как Гера ЖБИ, контролировавшего парковочный бизнес в столице Среднего Урала.
Ранее на волю вышел бывший участковый Юрий Злотко, на которого завели уголовные дела за сообщение о спрятанных трупах.