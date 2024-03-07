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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Машина врезалась в трамвай в Екатеринбурге

Машина врезалась в трамвай в Екатеринбурге

7 марта 2024, 12:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге столкнулись автомобиль и трамвай. Теперь движение в обе стороны по путям заблокировано.

Очевидцы отмечают, что машина влетела в трамвай. Это произошло на улице Викулова между улицами Краулем и Металлургов. Об этом сообщается в паблике «Злой ЕКБ».

Судя по кадрам с мест событий, белая машина стоит на путях, у нее разбита вся передняя часть. На самих путях стоит два трамвая — тот, что попал в ДТП, и тот, что ехал следом за ним.

Ранее сообщалось, что машина реанимации в Екатеринбурге попала в аварию. Медики везли ребенка в больницу.

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#Происшествия#ДТП#Трамвай#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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