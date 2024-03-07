Машина врезалась в трамвай в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Очевидцы отмечают, что машина влетела в трамвай. Это произошло на улице Викулова между улицами Краулем и Металлургов. Об этом сообщается в паблике «Злой ЕКБ».
Судя по кадрам с мест событий, белая машина стоит на путях, у нее разбита вся передняя часть. На самих путях стоит два трамвая — тот, что попал в ДТП, и тот, что ехал следом за ним.
Ранее сообщалось, что машина реанимации в Екатеринбурге попала в аварию. Медики везли ребенка в больницу.