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Мэр Нижнего Тагила поздравил женщин с праздником 8 марта

Мэр Нижнего Тагила поздравил жен и матерей участников СВО с 8 марта

7 марта 2024, 06:27
Фото: 1MI

Мэр Нижнего Тагила поздравил женщин с праздником 8 марта

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 8 марта учителей, матерей, жен и детей военных СВО. Праздник прошел в Нижнетагильской филармонии.

Владислав Пинаев выразил большую благодарность мамам, чьи дети сейчас на передовой. Также он поблагодарил жен, которые ждут своих любимых и растят детей.

Градоначальник пожелал представительницам прекрасного пола доброты и любви. Затем для 650 добровольцев и родных военных состоялось выступление на сцене.

Ранее сообщалось, что в празлничный выходной, 8 марта, в Нижнем Тагиле будет сильный ветер. Его порывы будут держаться на отметке 10 метров в секунду. А далее, 9 и 10 марта, в город придут сильные снегопады. Выпадший снег превысит норму.

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