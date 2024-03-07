Мэр Нижнего Тагила поздравил жен и матерей участников СВО с 8 марта

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Владислав Пинаев выразил большую благодарность мамам, чьи дети сейчас на передовой. Также он поблагодарил жен, которые ждут своих любимых и растят детей.
Градоначальник пожелал представительницам прекрасного пола доброты и любви. Затем для 650 добровольцев и родных военных состоялось выступление на сцене.
Ранее сообщалось, что в празлничный выходной, 8 марта, в Нижнем Тагиле будет сильный ветер. Его порывы будут держаться на отметке 10 метров в секунду. А далее, 9 и 10 марта, в город придут сильные снегопады. Выпадший снег превысит норму.