Мэр Нижнего Тагила поздравил жен и матерей участников СВО с 8 марта

Ранее сообщалось, что в празлничный выходной, 8 марта, в Нижнем Тагиле будет сильный ветер. Его порывы будут держаться на отметке 10 метров в секунду. А далее, 9 и 10 марта, в город придут сильные снегопады. Выпадший снег превысит норму.