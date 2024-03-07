На тагильском ЕВРАЗ НТМК поезда могут сами поехать под откос

Также стало известно, что на ЕВРАЗ НТМК нарушен порядок обслуживания локомотивов одним машинистом без помощника. Он не содержит перечень конкретных операций, которые ему необходимо выполнять при приемке, работе и сдаче локомотива. Кроме того, на предприятии не предусмотрены требования к ведению бортовых журналов, выяснила редакция TagilCity.ru.