На тагильском ЕВРАЗ НТМК поезда могут сами поехать под откос

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Так, специалисты Ространснадзора выяснили, что на станции «Прокатная» не исключается опасность самопроизвольного движения поездов на станцию «Промышленная», которая располагается на уклоне. Согласно нормативам, при этом должны приниматься дополнительные меры безопасности.
Также стало известно, что на ЕВРАЗ НТМК нарушен порядок обслуживания локомотивов одним машинистом без помощника. Он не содержит перечень конкретных операций, которые ему необходимо выполнять при приемке, работе и сдаче локомотива. Кроме того, на предприятии не предусмотрены требования к ведению бортовых журналов, выяснила редакция TagilCity.ru.
Тагильский ЕВРАЗ НТМК получил предостережение. Маневры на путях, расположенных на уклонах, должны производиться с постановкой локомотива на автотормоза вагонов. А также необходимо при спуске использовать осаживание.
Ранее стало известно, что на ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле два полувагона сошли с рельсов.