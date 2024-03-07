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Posted 7 марта 2024, 16:14

Published 7 марта 2024, 16:14

Modified 7 марта 2024, 16:16

Updated 7 марта 2024, 16:16

Пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

«Наслаждайтесь, улыбайтесь!»: пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

7 марта 2024, 16:14
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

В Нижнем Тагиле сотрудники пожарной части и отдела надзорной деятельности организовали праздничную фотосессию к 8 марта. На кадрах спасатели с букетами и пожарной машиной на заднем фоне передают теплые поздравления своим коллегам прекрасного пола и всем тагильчанкам.

Перед фотосессией была организована подготовка. Сначала на дороге красными буквами спасатели при помощи покрышки сделали надпись, затем подогнали пожарную машину и, наконец, выстроились перед спецтранспортом.

Такая праздничная акция была проведена для того, чтобы поздравить коллег из отдела надзорной деятельности города Нижний Тагила. На кадрах можно также увидеть сотрудников пожарно-спасательной части №11.

Наслаждайтесь, улыбайтесь, позитива и улыбок, — обратились пожарные к женщинам.

Пожарные Нижнего Тагила передают свои пожелания к наступающему 8 марта всем тагильчанкам.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
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