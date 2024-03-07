«Наслаждайтесь, улыбайтесь!»: пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Перед фотосессией была организована подготовка. Сначала на дороге красными буквами спасатели при помощи покрышки сделали надпись, затем подогнали пожарную машину и, наконец, выстроились перед спецтранспортом.
Такая праздничная акция была проведена для того, чтобы поздравить коллег из отдела надзорной деятельности города Нижний Тагила. На кадрах можно также увидеть сотрудников пожарно-спасательной части №11.
Наслаждайтесь, улыбайтесь, позитива и улыбок, — обратились пожарные к женщинам.
Пожарные Нижнего Тагила передают свои пожелания к наступающему 8 марта всем тагильчанкам.