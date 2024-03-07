«Наслаждайтесь, улыбайтесь!»: пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

Пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта

В Нижнем Тагиле сотрудники пожарной части и отдела надзорной деятельности организовали праздничную фотосессию к 8 марта. На кадрах спасатели с букетами и пожарной машиной на заднем фоне передают теплые поздравления своим коллегам прекрасного пола и всем тагильчанкам.