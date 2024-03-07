Не смогла сдержать слез: в Артемовском боец СВО после разлуки пришел в школу к дочке

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мужчина по имени Николай, который только что приехал с СВО в родной Артемовский, решил устроить маленькой дочке сюрприз. Купив подарок, они зашел в класс во время урока. Видео опубликовала школа №12, в которой учится девочка.
Девочка, которая учится во втором классе, не смогла сдержать слез при виде отца. В администрации школы отметили, что возвращение отца стало для нее настоящим подарком в преддверии 8 Марта.
Ранее в Каменске-Уральском на бойца, вернувшегося с СВО, напали неизвестные.