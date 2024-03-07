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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Артемовском мужчина вернулся с СВО и пришел в школу к дочке

Не смогла сдержать слез: в Артемовском боец СВО после разлуки пришел в школу к дочке

7 марта 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney

В Артемовском мужчина вернулся с СВО и пришел в школу к дочке

Вернувшийся с СВО российский боец решил устроить своей дочери-второкласснице сюрприз и пришел в школу в Артемовском с подарком.

Мужчина по имени Николай, который только что приехал с СВО в родной Артемовский, решил устроить маленькой дочке сюрприз. Купив подарок, они зашел в класс во время урока. Видео опубликовала школа №12, в которой учится девочка.

Девочка, которая учится во втором классе, не смогла сдержать слез при виде отца. В администрации школы отметили, что возвращение отца стало для нее настоящим подарком в преддверии 8 Марта.

Ранее в Каменске-Уральском на бойца, вернувшегося с СВО, напали неизвестные.

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#Общество#Школа#Артемовский#Радость#Возвращение#Сюрприз#Екатеринбург#СВО#Дочка#Дети участников СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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