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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Девочка-маугли продолжает общаться с мамой после ЧП с крестами в Екатеринбурге

Омбудсмен опроверг слова соседки о девочке-маугли из Екатеринбурга

7 марта 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Девочка-маугли продолжает общаться с мамой после ЧП с крестами в Екатеринбурге

Омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков опроверг слова соседки о том, что девочка-маугли прекратила общение с матерью.

Ранее соседка семьи заявляла, что мать раньше созванивалась с дочкой, находящейся в приюте, а теперь девочка якобы больше не хочет с ней разговаривать, пишет Ура.ру.

Игорь Мороков рассказал, что дочка не отказывалась от мамы. Они продолжают общаться. Мать посещает ребенка в соццентре. Вопрос о том, будут ли женщину лишать родительских прав, пока открытый.

Напомним, что девочка и ее мама жили в квартире с кладбищенскими крестами. В квартире был бардак. Также мама запрещала ребенку учиться. Попав в соццентр, девочка начала учиться.

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