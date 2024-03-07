Омбудсмен опроверг слова соседки о девочке-маугли из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ранее соседка семьи заявляла, что мать раньше созванивалась с дочкой, находящейся в приюте, а теперь девочка якобы больше не хочет с ней разговаривать, пишет Ура.ру.
Игорь Мороков рассказал, что дочка не отказывалась от мамы. Они продолжают общаться. Мать посещает ребенка в соццентре. Вопрос о том, будут ли женщину лишать родительских прав, пока открытый.
Напомним, что девочка и ее мама жили в квартире с кладбищенскими крестами. В квартире был бардак. Также мама запрещала ребенку учиться. Попав в соццентр, девочка начала учиться.