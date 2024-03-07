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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

СК проверит оправдательный приговор по делу о сожжении людей в Первоуральске

Оправдание пары из Первоуральска в деле о сожжении людей заинтересовало Бастрыкина

7 марта 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney

СК проверит оправдательный приговор по делу о сожжении людей в Первоуральске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, как расследовалось дело мужа и жены Мельковых, которых подозревали в сожжении двух человек.

Следователи СК проверят ход расследования по делу супругов Мельковых, которых ранее присяжные оправдали по делу о сожжении двоих человек — брата мужа и его знакомого. Такое поручение поступило от главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба СК.

Вердикт «невиновны» коллегия присяжных заседателей вынесла в конце февраля, а 6 марта судья зачитал оправдательный приговор и снял с Мельковых все обвинения.

Напомним, что мужа и жену подозревали в том, что в июле 2021 года они подожгли квартиру, в которой находился родственник мужчины и его знакомый. Те умерли от отравления угарным газом.

Свою вину Мельковы упорно отрицали на протяжении всего следствия. По их ходатайству дело рассматривалось присяжными, которые решили его в пользу обвиняемых.

Ранее в Пригородном районе присяжные оправдали мужчину, который убил незнакомого человека в состоянии алкогольного опьянения.

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