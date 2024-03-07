Полицейский расплакался на выпускном в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Ранее Ивана Корсака уволили из колледжа за унизительные наказания студентов. На праздник он пришел гостем. В какой-то момент он расплакался. Об этом рассказали сами студенты юристу Сергею Барсукову.
По словам очевидцев, какой-то момент Корсак опустил голову вниз и горько заплакал. Многие пожалели его в этот момент, а кто-то даже обнял.
Юрист, который предавал происходящее ЧП со студентками считает, что эти слезы могут быть психологическим приемом и вызваны специально. Таким образом мужчина мог хотеть вызвать к себе жалость, пишет Ура.ру.
Напомним, что полицейский и педагог шлепал студенток ремнем, а также заставлял их отжиматься, стоять на коленях. Однажды все это стало известно общественности после того, как наказанная студентка рассказала обо всем маме.