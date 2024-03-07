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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Каменске-Уральском полицейский расплакался на выпускном балу

Полицейский расплакался на выпускном в Каменске-Уральском

7 марта 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском полицейский расплакался на выпускном балу

Сотрудник полиции, который стал скандально известен тем, что ставил на колени студенток, заплакал на балу.

Ранее Ивана Корсака уволили из колледжа за унизительные наказания студентов. На праздник он пришел гостем. В какой-то момент он расплакался. Об этом рассказали сами студенты юристу Сергею Барсукову.

По словам очевидцев, какой-то момент Корсак опустил голову вниз и горько заплакал. Многие пожалели его в этот момент, а кто-то даже обнял.

Юрист, который предавал происходящее ЧП со студентками считает, что эти слезы могут быть психологическим приемом и вызваны специально. Таким образом мужчина мог хотеть вызвать к себе жалость, пишет Ура.ру.

Напомним, что полицейский и педагог шлепал студенток ремнем, а также заставлял их отжиматься, стоять на коленях. Однажды все это стало известно общественности после того, как наказанная студентка рассказала обо всем маме.

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