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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В Екатеринбурге школьники выясняли отношения с помощью ножа и «розочки»

Семиклассники из Екатеринбурга пытались выяснить отношения с помощью ножа и «розочки»

7 марта 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге школьники выясняли отношения с помощью ножа и «розочки»

Разговор на повышенных тонах между двумя семиклассниками в Екатеринбурге чуть не перешел в схватку с «холодным оружием»

В Екатеринбурге двое школьников устроили взрослые разборки прямо на улице. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошел канцелярский нож и «розочка» от разбитой бутылки. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на городские экстренные службы.

Потасовку подростки затеяли на улице Ломоносова, 55. Школьники уже были готовы к драке, однако вмешался случайный прохожий. Он обратился в правоохранительные органы. Один из зачинщиков после этого сразу сбежал.

Очевидцы происшествия рассказали, что оба мальчика учатся в школе №81.

Ранее в екатеринбургском лицее №180 в драке одному из подростков сломали нос.

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#Общество#Происшествия#Дети#Нож#Подростки#Драка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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