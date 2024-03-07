Семиклассники из Екатеринбурга пытались выяснить отношения с помощью ножа и «розочки»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Екатеринбурге двое школьников устроили взрослые разборки прямо на улице. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошел канцелярский нож и «розочка» от разбитой бутылки. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на городские экстренные службы.
Потасовку подростки затеяли на улице Ломоносова, 55. Школьники уже были готовы к драке, однако вмешался случайный прохожий. Он обратился в правоохранительные органы. Один из зачинщиков после этого сразу сбежал.
Очевидцы происшествия рассказали, что оба мальчика учатся в школе №81.
Ранее в екатеринбургском лицее №180 в драке одному из подростков сломали нос.