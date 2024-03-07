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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Силовики рассказали подробности нахождения трупа мужчины под Каменском-Уральским

Силовики рассказали, где нашли труп пропавшего свердловчанина

7 марта 2024, 06:22
Фото: 1MI

Силовики рассказали подробности нахождения трупа мужчины под Каменском-Уральским

Под Каменском-Уральском правоохранители нашли труп мужчины. Тело лежало в снегу около одного из домов поселка Мартюш 29 февраля.

По данным следователей, мужчина насмерть замерз, признаков криминала в его смерти нет. Однако тело было направлено на экспертизу. Родные и знакомые умершего сейчас допрашиваются.

В полиции отметили, что этот гражданин был судим. А в последний раз родные видели его 3 февраля.

Ранее сообщалось, что под окнами высотки в Екатеринбурге обнаружен труп. На вид ему около 55 лет. Следователи предварительно установили, что признаков криминала в его гибели нет.

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