Силовики рассказали, где нашли труп пропавшего свердловчанина

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По данным следователей, мужчина насмерть замерз, признаков криминала в его смерти нет. Однако тело было направлено на экспертизу. Родные и знакомые умершего сейчас допрашиваются.
В полиции отметили, что этот гражданин был судим. А в последний раз родные видели его 3 февраля.
Ранее сообщалось, что под окнами высотки в Екатеринбурге обнаружен труп. На вид ему около 55 лет. Следователи предварительно установили, что признаков криминала в его гибели нет.