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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за травмы ноги ребенку с ДЦП в Нижнем Тагиле

СК РФ откроет дело о переломе ноги массажистом ребенку-инвалиду в Нижнем Тагиле

7 марта 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за травмы ноги ребенку с ДЦП в Нижнем Тагиле

Расследование инцидента о переломе бедра 13-летнему подростку с ДЦП врачом ЛФК взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травмы врачом ЛФК мальчику-подростку с ДЦП во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее следователи уже проводили проверку по данному случаю, однако специалист, который допустил травму, не понес никакого наказания.

Инцидент произошел в феврале 2022 года, когда мама с мальчиком пришли к врачу- массажисту, специалисту по ЛФК Радиону Набиеву, который приезжал в Нижний Тагил специально для занятий с детьми.

Мать мальчика Мария Ларина рассказала, что с Набиевым ее сын занимался с 2015 года, и до этого все было хорошо. Однако в этот раз что-то пошло не так: во время занятий она явственно услышала громкий щелчок сустава.

Ночью у мальчика начала болеть нога. Семья обратилась в больницу, где врач не обнаружил перелома на рентгене и не оказал ребенку помощь. После этого родители проконсультировались у другого специалиста, который поставил диагноз «закрытый перелом бедра со смещением». Подростку наложили гипс.

После этого Набиев, по словам женщины, перестал отвечать на ее звонки и сообщения, а потом и вовсе ее заблокировал.

Семья обращалась в полицию и прокуратуру, однако родители мальчика считают, что расследование постоянно затягивалось и по долгое время не сдвигалось с мертвой точки. После этого Мария Ларина написала жалобу на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Радион Набиев продолжает работать по специальности и активно ведет социальные сети. Так, в конце декабря он разыграл среди своих подписчиков курс иглоукалывания по пять сеансов за 100 рублей. Также доктор делится своими достижениями и выкладывает дипломы.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения девочки-инвалида в школе Первоуральска.

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#Общество#Нижний Тагил#Перелом#Инвалид#Физкультура#ДЦП#СК РФ#Екатеринбург#Массажист#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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