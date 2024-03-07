Средняя зарплата увеличилась на 33% в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
По данным сервиса hh.ru, в феврале в среднем свердловские работодатели готовы были предлагать 57 600 рублей. Это больше на 33%, чем годом ранее.
В марте же работодатели готовы платить работникам около 60 тысяч в месяц. Это на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
Самый большой разрыв в части расхождения работников «в ожидании и реальности» замечен в сферах стратегии, инвестиции и консалтинга. Персонал мечтает зарабатывать на 36% больше. Также зарплат не хватает юристам, они мечтают о повышении на 31%.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области у сотрудников скорой помощи вырастут зарплаты.