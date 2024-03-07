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В Свердловской области на 33% увеличилась средняя зарплата

Средняя зарплата увеличилась на 33% в Свердловской области

7 марта 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области на 33% увеличилась средняя зарплата

Средняя зарплата в Свердловской области возросла на 33%. При этом не всегда у работников реальная зарплата совпадает с ожидаемой.

По данным сервиса hh.ru, в феврале в среднем свердловские работодатели готовы были предлагать 57 600 рублей. Это больше на 33%, чем годом ранее.

В марте же работодатели готовы платить работникам около 60 тысяч в месяц. Это на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

Самый большой разрыв в части расхождения работников «в ожидании и реальности» замечен в сферах стратегии, инвестиции и консалтинга. Персонал мечтает зарабатывать на 36% больше. Также зарплат не хватает юристам, они мечтают о повышении на 31%.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области у сотрудников скорой помощи вырастут зарплаты.

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