Средняя зарплата увеличилась на 33% в Свердловской области

Самый большой разрыв в части расхождения работников «в ожидании и реальности» замечен в сферах стратегии, инвестиции и консалтинга. Персонал мечтает зарабатывать на 36% больше. Также зарплат не хватает юристам, они мечтают о повышении на 31%.