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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Студентов из Екатеринбурга обманывают мошенники под предлогом заработка

Студентов из Екатеринбурга втягивают в опасную схему

7 марта 2024, 13:08
Фото: 1MI

Студентов из Екатеринбурга обманывают мошенники под предлогом заработка

В Екатеринбурге мошенники предлагают студентам заработать под предлогом продажи банковских карт.

Мотивы аферистов неизвестны, однако схема не выглядит убедительно, сообщает Е1.

По словам одной из студенток, они с подругами сидели в кафе, как вдруг к ним подошли молодые люди. Они стали предлагать продать свою карту Сбербанка за 7 тысяч рублей. Они отказались.

Девушка уверена, что таким образом в последствии с этой картой случилось бы что-то противозаконное и уголовное дело завели бы как раз на владельца карты. Недавно аналогичным образом продать карту предлагали ее подруге. Она тоже отказалась.

Ранее сообщалось, что существует определенная мошенническая схема. Именно для нее аферистам нужны чужие карты. С их помощью они могут обналичивать деньги, которые похитили у разных людей.

Ранее сообщалось, что учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам.

Аферу на 200 миллионов провернули в Екатеринбурге мошенники
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#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Студенты#Мошенничество#Сбербанк#Екатеринбург#Банковские карты#Дарья Сорокина
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