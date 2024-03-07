Тагильский ВГОК наказан за сход вагонов из-за гнилых шпал

В результате проверки предприятие Нижнего Тагила получило предостережение сразу по нескольким требованиям. Суть их всех заключается в том, что владельцу железнодорожных путей необщего пользования необходимо за свой счет содержать их, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов.