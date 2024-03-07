Тагильский ВГОК наказан за сход вагонов из-за гнилых шпал

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Специалисты Ространснадзора выяснили, что утром 5 октября по железнодорожным путям шахты «Южная» следовало 11 груженых полувагонов, два из которых сошли с рельсов. Поезд ехал на станцию «Северная».
После стрелочного переезда №32 машинист электровоза заметил, что головной вагон стал качаться. Мужчина произвел экстренное торможение. Состав локомотивной бригады осмотрел поезд и сообщил диспетчеру об аварии.
Была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу, что сход полувагонов случился из-за неисправности верхнего строения пути, а именно гнилых шпал.
Нарушение безопасности движения выразилось в том, что сотрудники ОАО «ВГОК» отвечающие за данный участок пути, не проводили там никаких видов ремонта, чем нарушили обязательные требования, — выяснила редакция TagilCity.ru.
В результате проверки предприятие Нижнего Тагила получило предостережение сразу по нескольким требованиям. Суть их всех заключается в том, что владельцу железнодорожных путей необщего пользования необходимо за свой счет содержать их, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов.
В прошлом году на тагильском ВГОКе вагон сошел с рельсов из-за неисправной стрелки.