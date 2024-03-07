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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Нижнем Тагиле на ВГОКе гнилые шпалы стали причиной схода вагонов

Тагильский ВГОК наказан за сход вагонов из-за гнилых шпал

7 марта 2024, 13:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на ВГОКе гнилые шпалы стали причиной схода вагонов

Проверка выявила нарушения на ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле. Предприятие получило предупреждение из-за того, что там сошли два вагона с рельсов.

Специалисты Ространснадзора выяснили, что утром 5 октября по железнодорожным путям шахты «Южная» следовало 11 груженых полувагонов, два из которых сошли с рельсов. Поезд ехал на станцию «Северная».

После стрелочного переезда №32 машинист электровоза заметил, что головной вагон стал качаться. Мужчина произвел экстренное торможение. Состав локомотивной бригады осмотрел поезд и сообщил диспетчеру об аварии.

Была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу, что сход полувагонов случился из-за неисправности верхнего строения пути, а именно гнилых шпал.

Нарушение безопасности движения выразилось в том, что сотрудники ОАО «ВГОК» отвечающие за данный участок пути, не проводили там никаких видов ремонта, чем нарушили обязательные требования, — выяснила редакция TagilCity.ru.

В результате проверки предприятие Нижнего Тагила получило предостережение сразу по нескольким требованиям. Суть их всех заключается в том, что владельцу железнодорожных путей необщего пользования необходимо за свой счет содержать их, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов.

В прошлом году на тагильском ВГОКе вагон сошел с рельсов из-за неисправной стрелки.

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