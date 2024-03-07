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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Перепад температуры в Свердловской области составит 20 градусов

Температура в Свердловской области изменится за сутки на 20 градусов

7 марта 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney

Перепад температуры в Свердловской области составит 20 градусов

В Свердловской области прогнозируется суточный перепад температуры почти в 20 градусов 7 марта 2024 года.

Холодный воздух уйдет в сторону востока, а на Урал поступит более теплый воздух с западной стороны. Днем температура будет в пределах нормы, из-за этого перепад температуры в сутки может быть около 20 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Ночью 7 марта в области было -26 градусов, а днем она может потеплеть до -8… -3 градусов. Также вследствие влияния циклона в регионе может быть облачно. Так, в Екатеринбурге в этот день вероятна переменная облачность. Выпадение снега не обещается. Воздух прогреется до -6… -4 градусов.

Напомним, 8 и 9 марта 2024 года в Нижнем Тагиле вероятны осадки в виде снегопада, а также ветреность.

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