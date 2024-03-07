Температура в Свердловской области изменится за сутки на 20 градусов

Ночью 7 марта в области было -26 градусов, а днем она может потеплеть до -8… -3 градусов. Также вследствие влияния циклона в регионе может быть облачно. Так, в Екатеринбурге в этот день вероятна переменная облачность. Выпадение снега не обещается. Воздух прогреется до -6… -4 градусов.