Температура в Свердловской области изменится за сутки на 20 градусов

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Холодный воздух уйдет в сторону востока, а на Урал поступит более теплый воздух с западной стороны. Днем температура будет в пределах нормы, из-за этого перепад температуры в сутки может быть около 20 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Ночью 7 марта в области было -26 градусов, а днем она может потеплеть до -8… -3 градусов. Также вследствие влияния циклона в регионе может быть облачно. Так, в Екатеринбурге в этот день вероятна переменная облачность. Выпадение снега не обещается. Воздух прогреется до -6… -4 градусов.
Напомним, 8 и 9 марта 2024 года в Нижнем Тагиле вероятны осадки в виде снегопада, а также ветреность.