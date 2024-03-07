tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Терапевт Чиркова: Прогулки без шапки не приводят к менингиту

7 марта 2024, 07:32
Менингит — это серьезное инфекционное заболевание, вызванное вирусами и бактериями, а не переохлаждением головы, как многие думают.

Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова. Как пишут NEWS.ru, специалист подчеркнула, что если не защищать голову от холода, то могут появиться сильные головные боли, включая мигрени.

Холодный воздух также может вызвать дерматит кожи головы и негативно сказаться на состоянии волосяных луковиц, что приведет к ослаблению волос и возможному развитию алопеции.

Согласно Чирковой, холод подавляет иммунную систему, что увеличивает риск заражения ОРВИ. Кроме того, длительное нахождение на морозе может вызвать воспаление тройничного и лицевого нервов.

Подпишитесь
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
Вчера, 13:15
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Вчера, 08:18
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
5 марта, 05:30
34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
Сегодня, 04:46
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Вчера, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Вчера, 03:23