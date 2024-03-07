Терапевт Чиркова: Прогулки без шапки не приводят к менингиту

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова. Как пишут NEWS.ru, специалист подчеркнула, что если не защищать голову от холода, то могут появиться сильные головные боли, включая мигрени.
Холодный воздух также может вызвать дерматит кожи головы и негативно сказаться на состоянии волосяных луковиц, что приведет к ослаблению волос и возможному развитию алопеции.
Согласно Чирковой, холод подавляет иммунную систему, что увеличивает риск заражения ОРВИ. Кроме того, длительное нахождение на морозе может вызвать воспаление тройничного и лицевого нервов.