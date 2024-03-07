tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Трамвайное движение на один день изменено в Нижнем Тагиле

Трамваи будут ходить по-новому на один день в Нижнем Тагиле

7 марта 2024, 08:29
Фото: «Тагильский Трамвай»

Трамвайное движение на один день изменено в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 7 марта — предпраздничный день. В связи с этим он укорочен на один час. Движение трамваев немного изменилось.

Так, после 15:00 изменится расписание движения по маршрутам №6, 11 и 17. Об этом сообщает «Тагильский Трамвай».

Маршрут 6 «УВЗ — Посёлок Северный»:

УВЗ Вагоно-строителей Трикотаж-
ная фирма		 КМЦ УХП Посёлок Северный Посёлок Северный УХП КМЦ Трикотаж-
ная фирма		 Вагоно-строителей УВЗ
14:30 14:33 14:40 14:45 14:49 14:59 15:00 15:10 15:14 15:19 15:26 15:29
15:05 15:08 15:16 15:21 15:26 15:37 15:38 15:48 15:52 15:57 16:03
Юности		  
15:36 15:39 15:47 15:52 15:56 16:06 16:07 16:16 16:20 16:25 16:33 16:36
16:50 16:53 17:01 17:06 17:10 17:20 17:21 17:31 17:35 17:40 17:48 17:51
17:16 17:19 17:27 17:32 17:36 17:46 17:47 17:57 18:01 18:06 18:14 18:17
17:55 17:58 18:05 18:09 18:13 18:23 18:24 18:34 18:38 18:42 18:48 18:51
18:56 18:58 19:05 19:10 19:14 19:24 19:25 19:35 19:39 19:43 19:50 19:53
20:30 20:32 20:39 20:44 20:48 20:58 20:59 21:09 21:13 21:16 21:22 21:25

Маршрут 11 «Поселок Северный — Пихтовые горы»:

Посёлок Северный УХП КМЦ Трикотаж-
ная фирма		 Юности Спор-
тивная		 Танко-
строителей		 Пихтовые
горы
15:38 15:48 15:52 15:57 16:03 16:07 16:15 16:22

 

Маршрут 17 «УВЗ — ГГМ» и маршрут 1 «УВЗ — Улица Островского»:

УВЗ Вагоно-
строителей		 Трикотаж-ная фирма Новая Кушва Вокзал Ленина Музей Клиничес-
кий центр		 ГГМ
15:25 15:28 15:36 15:46 15:58 16:01 16:11 16:23 16:31
15:50 15:53 16:01 16:11 16:23 16:26 16:36 16:38
Островского		  
16:12 16:15 16:23 16:33 16:45 16:48 16:58 17:10 17:18
16:43 16:46 16:54 17:04 17:16 17:19 17:29 17:41 17:49
16:53 16:56 17:04 17:14 17:26 17:29 17:39 17:51 17:59
19:05 19:08 19:15 19:24 19:36 19:39 19:49 20:01 20:09
20:37 20:40 20:47 20:57 21:08 21:11 21:21 21:33 21:41

 

 

Маршрут 17 «ГГМ — УВЗ»:

ГГМ Клиничес-
кий центр		 Музей Ленина Вокзал Новая Кушва Трикотаж-
ная фирма		 Вагоно-строителей УВЗ
          15:00 15:10 15:17 15:20
          15:25 15:35 15:42 15:45
14:50 14:59 15:11 15:20 15:23 15:35 15:45 15:52 15:55
15:27 15:36 15:48 15:58 16:01 16:13 16:23 16:31 16:34
15:38 15:47 15:59 16:09 16:12 16:25 16:35 16:43 16:46
17:54 18:03 18:15 18:25 18:28 18:39 18:49 18:56 18:59
19:24 19:33 19:45 19:55 19:58 20:10 20:20 20:27 20:30

Ранее сообщалось, что современный автобус «Генерал» с 6 марта снова вышел на линию в Нижнем Тагиле.

Жители города поздравляют «Тагильский трамвай» с 87-летием
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге «Уаз-Патриот» протаранил трамвай на проспекте Космонавтов440 новых трамваев появятся в Екатеринбурге в 2024 году
#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Тагильский трамвай#Трамвай#Расписание#Расписание движение#Екатеринбург#Маршруты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
Вчера, 13:15
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Вчера, 08:18
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
5 марта, 05:30
34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
Сегодня, 04:46
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Вчера, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Вчера, 03:23