Трамваи будут ходить по-новому на один день в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Так, после 15:00 изменится расписание движения по маршрутам №6, 11 и 17. Об этом сообщает «Тагильский Трамвай».
Маршрут 6 «УВЗ — Посёлок Северный»:
|УВЗ
|Вагоно-строителей
|Трикотаж-
ная фирма
|КМЦ
|УХП
|Посёлок Северный
|Посёлок Северный
|УХП
|КМЦ
|Трикотаж-
ная фирма
|Вагоно-строителей
|УВЗ
|14:30
|14:33
|14:40
|14:45
|14:49
|14:59
|15:00
|15:10
|15:14
|15:19
|15:26
|15:29
|15:05
|15:08
|15:16
|15:21
|15:26
|15:37
|15:38
|15:48
|15:52
|15:57
|16:03
Юности
|15:36
|15:39
|15:47
|15:52
|15:56
|16:06
|16:07
|16:16
|16:20
|16:25
|16:33
|16:36
|16:50
|16:53
|17:01
|17:06
|17:10
|17:20
|17:21
|17:31
|17:35
|17:40
|17:48
|17:51
|17:16
|17:19
|17:27
|17:32
|17:36
|17:46
|17:47
|17:57
|18:01
|18:06
|18:14
|18:17
|17:55
|17:58
|18:05
|18:09
|18:13
|18:23
|18:24
|18:34
|18:38
|18:42
|18:48
|18:51
|18:56
|18:58
|19:05
|19:10
|19:14
|19:24
|19:25
|19:35
|19:39
|19:43
|19:50
|19:53
|20:30
|20:32
|20:39
|20:44
|20:48
|20:58
|20:59
|21:09
|21:13
|21:16
|21:22
|21:25
Маршрут 11 «Поселок Северный — Пихтовые горы»:
|Посёлок Северный
|УХП
|КМЦ
|Трикотаж-
ная фирма
|Юности
|Спор-
тивная
|Танко-
строителей
|Пихтовые
горы
|15:38
|15:48
|15:52
|15:57
|16:03
|16:07
|16:15
|16:22
Маршрут 17 «УВЗ — ГГМ» и маршрут 1 «УВЗ — Улица Островского»:
|УВЗ
|Вагоно-
строителей
|Трикотаж-ная фирма
|Новая Кушва
|Вокзал
|Ленина
|Музей
|Клиничес-
кий центр
|ГГМ
|15:25
|15:28
|15:36
|15:46
|15:58
|16:01
|16:11
|16:23
|16:31
|15:50
|15:53
|16:01
|16:11
|16:23
|16:26
|16:36
|16:38
Островского
|16:12
|16:15
|16:23
|16:33
|16:45
|16:48
|16:58
|17:10
|17:18
|16:43
|16:46
|16:54
|17:04
|17:16
|17:19
|17:29
|17:41
|17:49
|16:53
|16:56
|17:04
|17:14
|17:26
|17:29
|17:39
|17:51
|17:59
|19:05
|19:08
|19:15
|19:24
|19:36
|19:39
|19:49
|20:01
|20:09
|20:37
|20:40
|20:47
|20:57
|21:08
|21:11
|21:21
|21:33
|21:41
Маршрут 17 «ГГМ — УВЗ»:
|ГГМ
|Клиничес-
кий центр
|Музей
|Ленина
|Вокзал
|Новая Кушва
|Трикотаж-
ная фирма
|Вагоно-строителей
|УВЗ
|15:00
|15:10
|15:17
|15:20
|15:25
|15:35
|15:42
|15:45
|14:50
|14:59
|15:11
|15:20
|15:23
|15:35
|15:45
|15:52
|15:55
|15:27
|15:36
|15:48
|15:58
|16:01
|16:13
|16:23
|16:31
|16:34
|15:38
|15:47
|15:59
|16:09
|16:12
|16:25
|16:35
|16:43
|16:46
|17:54
|18:03
|18:15
|18:25
|18:28
|18:39
|18:49
|18:56
|18:59
|19:24
|19:33
|19:45
|19:55
|19:58
|20:10
|20:20
|20:27
|20:30