Трамваи встали в Екатеринбурге из-за отключения электричества

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По словам одного из очевидцев, трамвайное движение остановилось от Таганского ряда до Дворца молодежи. Известно, что это произошло из-за того, что пропадало электроснабжение, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
В администрации города сообщили, что было отключение тяговой подстанции. На данный момент проблема уже решена, и трамваи снова ходят.
Напомним, 7 марта 2024 года в Нижнем Тагиле из-за сокращенного рабочего дня после 15:00 изменилось трамвайное движение по некоторым маршрутам: №6, 17 и 11.