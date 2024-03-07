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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:53

Трамвайное движение не работало в Екатеринбурге из-за отключения электроэнергии

Трамваи встали в Екатеринбурге из-за отключения электричества

7 марта 2024, 10:53
Фото: 1MI

Трамвайное движение не работало в Екатеринбурге из-за отключения электроэнергии

В Екатеринбурге не работало трамвайное движение на улице Колмогорова в связи с отключением электричества. Инцидент случился 7 марта 2024 года.

По словам одного из очевидцев, трамвайное движение остановилось от Таганского ряда до Дворца молодежи. Известно, что это произошло из-за того, что пропадало электроснабжение, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В администрации города сообщили, что было отключение тяговой подстанции. На данный момент проблема уже решена, и трамваи снова ходят.

Напомним, 7 марта 2024 года в Нижнем Тагиле из-за сокращенного рабочего дня после 15:00 изменилось трамвайное движение по некоторым маршрутам: №6, 17 и 11.

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