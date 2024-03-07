Цены на картошку и свеклу снова взлетели в Свердловской области

Так, с 26 февраля по 4 марта свердловчане в среднем могли покупать килограмм картофеля за 25,58 рубля (+3,56%), а свеклы — за 43,4 рубля (+2,15%). Неделей ранее эти продукты обходились в 24,71 рубля и 42,49 рубля соответственно.