Цены на картошку и свеклу снова взлетели в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Так, с 26 февраля по 4 марта свердловчане в среднем могли покупать килограмм картофеля за 25,58 рубля (+3,56%), а свеклы — за 43,4 рубля (+2,15%). Неделей ранее эти продукты обходились в 24,71 рубля и 42,49 рубля соответственно.
Также статисты зафиксировали подорожание свежей капусты, до 38,88 рубля (+0,81%). Остальные вощи немного подешевели, в том числе огурцы и помидоры, выяснила редакция TagilCity.ru.
Однако на некоторые продукты цены по сравнению с концом февраля, наоборот, снизились. Например, литр молока в регионе подешевел до 70,55 рубля (-0,18%), десяток яиц — до 116,86 рубля (-1,98%).
Меньше денег покупатели отдавали в торговых точках за колбасу, свинину, масло, соль, рис и пшено. Среди продуктов, которые подорожали, отмечены также яблоки, бананы, водка, макароны, мука, хлеб, сахар, говядина и другие.