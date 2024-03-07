В Екатеринбурге на 6 часов отложили вылет рейса «Уральских авиалиний» в Египет

В Екатеринбурге на 6 часов задержали рейс из Кольцово в Египет

Пассажирам, которые купили билеты на рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-эль-Шейха из Екатеринбурга, пришлось на шесть часов отложить отдых в отеле у моря.