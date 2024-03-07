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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

В Екатеринбурге на 6 часов задержали рейс из Кольцово в Египет

В Екатеринбурге на 6 часов отложили вылет рейса «Уральских авиалиний» в Египет

7 марта 2024, 15:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на 6 часов задержали рейс из Кольцово в Египет

Пассажирам, которые купили билеты на рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-эль-Шейха из Екатеринбурга, пришлось на шесть часов отложить отдых в отеле у моря.

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» на шесть часов был задержан вылет самолета «Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх». Об этом сообщила подписчица паблика «Свет Екатеринбург».

Самолет должен был вылететь в четверг, 7 марта, в 14:20, однако позднее пассажиров проинформировали, что вылет перенесен на 20:25.

Я уже должна была быть на море! , - возмутилась одна из подписчиц.

О причинах задержки рейса туристам не сообщили.

26 февраля пассажиры не могли улететь в Якутск и Махачкалу из Кольцово.

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#Общество#Транспорт#Египет#Самолет#Аэропорт#Уральские авиалинии#Екатеринбург#Задержка рейса#Дарья Бобровицкая
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