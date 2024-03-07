В Екатеринбурге на 6 часов отложили вылет рейса «Уральских авиалиний» в Египет

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» на шесть часов был задержан вылет самолета «Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх». Об этом сообщила подписчица паблика «Свет Екатеринбург».
Самолет должен был вылететь в четверг, 7 марта, в 14:20, однако позднее пассажиров проинформировали, что вылет перенесен на 20:25.
Я уже должна была быть на море! , - возмутилась одна из подписчиц.
О причинах задержки рейса туристам не сообщили.
26 февраля пассажиры не могли улететь в Якутск и Махачкалу из Кольцово.