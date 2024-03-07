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В Екатеринбурге школы планируют перевести на дистанционное обучение

В Екатеринбурге обсуждают введение дистанционного обучения в школах

7 марта 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге школы планируют перевести на дистанционное обучение

Учиться из дома школьникам в Екатеринбурге предлагают 14 и 15 марта из-за проведения президентских выборов.

В Екатеринбурге в преддверии выборов президента России, а также в первый день голосования, 14 и 15 марта, школьников могут перевести на дистанционное обучение. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Отмечается, что временный дистант будет введен в образовательных учреждениях по желанию.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации в этом году впервые за всю историю будут трехдневными и пройдут 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области жители отдаленных районов, а также все желающие могли записаться на онлайн-голосование. Оно началось 3 марта и продлится до 11 марта.

Всего в регионе было подано 232 тысячи заявок на электронное голосование.

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#Политика#Выборы президента#Голосование#Школы#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Электронное голосование#Дарья Бобровицкая
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