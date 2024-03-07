В Екатеринбурге обсуждают введение дистанционного обучения в школах

Напомним, что выборы президента Российской Федерации в этом году впервые за всю историю будут трехдневными и пройдут 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области жители отдаленных районов, а также все желающие могли записаться на онлайн-голосование. Оно началось 3 марта и продлится до 11 марта.