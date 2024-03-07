В Екатеринбурге завесили простыней легендарную надпись на Приборостроительном заводе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
От глаз жителей Екатеринбурга спрятали инсталляцию «Кто мы, откуда, куда мы идем». Известный и любимый многими в городе арт-объект рабочие завесили тканью. Надпись в советском стиле, но на философскую тему придумал известный екатеринбургский художник Тимофей Радя. Об этом в социальных сетях рассказал общественник и урбанист Дмитрий Москвин.
Он подчеркнул, что если объект исчезнет, то Екатеринбург станет обычным, скучным городом, хотя раньше это был единственный в России мегаполис, где на центральных фасадах были не высказывания лидеров КПСС, а мощная художественная цитата.
Идея инсталляции пришла Тиме Раде во время увлечения философией — он даже учился на профильном факультете. Сам Радя утверждал, что этот вопрос родился фактически ниоткуда, «из темноты мира».
Напомним, что корпус Приборостроительного завода планируют снести, на его месте будет построен храм.
В центре Екатеринбурга снесут бывшее здание ДОСААФ.