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Легендарный арт-объект в Екатеринбурге завесили гигантской простыней

В Екатеринбурге завесили простыней легендарную надпись на Приборостроительном заводе

7 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI

Легендарный арт-объект в Екатеринбурге завесили гигантской простыней

Арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем» на фасаде корпуса Приборостроительного завода теперь скрылся под большим куском ткани.

От глаз жителей Екатеринбурга спрятали инсталляцию «Кто мы, откуда, куда мы идем». Известный и любимый многими в городе арт-объект рабочие завесили тканью. Надпись в советском стиле, но на философскую тему придумал известный екатеринбургский художник Тимофей Радя. Об этом в социальных сетях рассказал общественник и урбанист Дмитрий Москвин.

Он подчеркнул, что если объект исчезнет, то Екатеринбург станет обычным, скучным городом, хотя раньше это был единственный в России мегаполис, где на центральных фасадах были не высказывания лидеров КПСС, а мощная художественная цитата.

Идея инсталляции пришла Тиме Раде во время увлечения философией — он даже учился на профильном факультете. Сам Радя утверждал, что этот вопрос родился фактически ниоткуда, «из темноты мира».

Напомним, что корпус Приборостроительного завода планируют снести, на его месте будет построен храм.

В центре Екатеринбурга снесут бывшее здание ДОСААФ.

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#Общество#Арт-объект#Демонтаж#Здание#Художник#Екатеринбург#Инсталляция#Дарья Бобровицкая
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