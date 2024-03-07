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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Каменске-Уральском скончался актер советского кинематографа

В Каменске-Уральском скончался актер, который сыграл в советском фильме о партизанах

7 марта 2024, 13:44
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском скончался актер советского кинематографа

В Каменске-Уральском скончался 78-летний актер Николай Чемезов. Он сыграл в советском фильме «Сыновья уходят в бой».

Об этом сообщили в Забайкальском драмтеатре, в котором Николай отслужил свыше 20 лет. За это время он поучаствовал в 50 постановках.

Отмечается, что уралец отучился в Свердловском театральном вузе 55 лет назад. Он успел поработать на различных театральных сценах. В картине «Сыновья уходят в бой» Чемезов сыграл небольшую роль в одном из эпизодов.

Ранее сообщалось, что бодибилдер Дмитрий Кимак внезапно скончался в Екатеринбурге.

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