В Каменске-Уральском скончался актер, который сыграл в советском фильме о партизанах

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Об этом сообщили в Забайкальском драмтеатре, в котором Николай отслужил свыше 20 лет. За это время он поучаствовал в 50 постановках.
Отмечается, что уралец отучился в Свердловском театральном вузе 55 лет назад. Он успел поработать на различных театральных сценах. В картине «Сыновья уходят в бой» Чемезов сыграл небольшую роль в одном из эпизодов.
Ранее сообщалось, что бодибилдер Дмитрий Кимак внезапно скончался в Екатеринбурге.