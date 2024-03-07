В канун 8 марта в некоторых магазинах Нижнего Тагила подорожали цветы

В пресс-службе Уральского таможенного управления сообщили, что в феврале 2024 года в Свердловскую область к 8 марта было завезено более 630 тонн цветов из Нидерландов и Эквадора. Больше всего в регион было завезено гвоздик — их доставили почти 440 тонн. Также привезли 190 тонн хризантем, 120 тонн роз и 50 тонн акации. А популярных в женский день тюльпанов прибыло около 63 тонн.