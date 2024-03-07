В канун 8 марта в некоторых магазинах Нижнего Тагила подорожали цветы

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Так, на сайте цветочного магазина «33 тюльпана» в Нижнем Тагиле цены начинаются от 1 390 рублей: столько стоит букет альстромерии из девяти штук. Высота букета составляет примерно 40-50 сантиметров, диаметр — 20-25 сантиметров. Цветы перевязываются лентой. Также в качестве сопутствующих товаров можно заказать коробку конфет Raffaello.
Самый дорогой букет в данном магазине — из 101 бордовой розы. Цена такой цветочной композиции составляет 17 000 рублей. Высота роз — 50 сантиметров. В качестве сопутствующего товара к букету покупатель может заказать коробку конфет Ferrero Rocher.
Впечатлениями о ценах данного магазина поделился один из местных жителей.
Цены разные, не особо страшные. Особого скачка перед праздником не заметил. Можно купить симпатичный букет за относительно недорогую цену. Небольшой букет тюльпанов или гербер стоит полторы тысячи, орхидеи почти три [тысячи], розы, конечно, дороже. В среднем стоимость где-то две-три тысячи. На 101 розу даже смотреть боюсь, — говорит тагильчанин.
Также в магазине можно купить цветочную композицию. Набор «Воздушный поцелуй» из розы, хризантемы, альстромерии стоит 1 990 рублей. Высота данной композиции — 20-25 сантиметров, диаметр — 20-22 сантиметра.
Стоимость композиции «Цвет настроения — яркий» из гербер, эустомы, гиперикума, аспидистра, эвкалипта — 4 390 рублей. Высота данной композиции — 28-30 сантиметров, диаметр — 30-35 сантиметров. В этом магазине можно также заказать доставку.
В магазине «Мир цветов» к празднику можно купить небольшой букет гербер за 900 рублей, а букет орхидей — за 950 рублей. Немного дороже стоит букет белых роз — его стоимость составляет 1 370 рублей.
Букет из желтых тюльпанов и статицы в «Мире цветов» стоит 1 460 рублей. А букет из девяти красных роз покупатель может приобрести за 2 550 рублей.
Собираюсь в этом магазине купить маме в подарок к 8 марта букет ее любимых хризантем. Цены здесь не заоблачные, композиции красивые, — рассказала местная жительница.
В качестве сопутствующих товаров к букетам покупатель этого магазина может взять открытку, коробку конфет или мягкую игрушку, а также оформить доставку.
В мастерской флористики «Долина цветов» букет кустовой хризантемы «Фейерверк» стоит 3 500 рублей. А небольшой букет «Фудзи» из орхидеи, хризантемы, эустомы, герберы можно купить за 2 400 рублей.
В магазине «Цветы» на улице Пархоменко продаются букеты от 1 300 рублей. Также можно купить несколько тюльпанов за 85-100 рублей. По словам владельца, в преддверии праздника поставщик цены не менял, они остались на прежнем уровне.
При этом цены на тюльпаны подорожали в магазине «Клумба» на Газетной улице. В целом, по словам хозяина, удорожание от поставщика примерно 50% за партию. Повышение стоимости связано с тем, что предыдущая партия была плохого качества. В этой торговой точке цветочные букеты стоят от двух тысяч рублей.
Всего в Нижнем Тагиле существует более 60 цветочных магазинов во всех районах. В них можно купить букеты или композиции, а также оформить через интернет доставку на дом в качестве сюрприза к празднику или просто так.
В цветочных онлайн-магазинах Екатеринбурга стоимость букетов немного дороже. Так, в магазине «PRОбукеты» самая дорогая большая композиция из роз, гортензий, эустомы и диантусов стоит 20 790 рублей. Сопутствующим товаром к основной покупке можно выбрать коробку конфет, топпер, открытку, шоколад или подушку в форме сердца.
Также к 8 марта в этом магазине можно приобрести букет оранжевых или разноцветных тюльпанов. Их стоимость составляет от 3 790 рублей за 21 тюльпан до 14 990 рублей за 101 тюльпан. При этом в связи с сезонностью цветов сорт тюльпанов может быть изменен.
Всего в Екатеринбурге на данный момент существует более 80 магазинов цветов во всех районах. Покупатели могут приобрести букеты или композиции, а также, если у магазина есть сайт, оформить доставку на дом в качестве сюрприза к празднику или просто так.
Какие цветы продают 8 марта в Свердловской области:
В пресс-службе Уральского таможенного управления сообщили, что в феврале 2024 года в Свердловскую область к 8 марта было завезено более 630 тонн цветов из Нидерландов и Эквадора. Больше всего в регион было завезено гвоздик — их доставили почти 440 тонн. Также привезли 190 тонн хризантем, 120 тонн роз и 50 тонн акации. А популярных в женский день тюльпанов прибыло около 63 тонн.